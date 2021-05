Darum blicken ganz besonders auch die Ostwestfalen am Samstagabend (18 Uhr/Dazn) in Richtung Holstein-Stadion, wo der Erstliga-16. Köln versuchen wird, im Relegationsrückspiel beim Zweitliga-Dritten Kiel die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel noch wettzumachen. Zwar wären die Kölner in der kommenden Saison nüchtern betrachtet der attraktivere Gegner für ein etwaiges Arminia-Heimspiel vor Publikum. Doch finanziell betrachtet wäre es dem DSC allemal lieber, sollten die Kieler auf- und die Kölner absteigen. Der Grund ist die so genannte TV-Tabelle.