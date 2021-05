Fußball mit Tradition und Ambition

Bielefeld/Paderborn -

Von Matthias Reichstein

Die Verträge wurden nach WESTFALEN-BLATT-Informationen bereits am 2. Januar unterschrieben, erst am Freitag folgte die Bestätigung: Sebastian Vasiliadis verlässt nach drei Jahren ablösefrei den SC Paderborn 07, spielt künftig wieder in der 1. Liga und schließt sich wie berichtet dem OWL-Nachbarn Arminia Bielefeld an (Dreijahresvertrag bis Juni 2024).