Maier führt die U21 in die K.o.-Runde

2017 und 2019 führte Final-Experte Kuntz die U21 bereits ins Endspiel, in Ungarn und Slowenien soll Finale Nummer drei folgen – auch wenn Kuntz die Erwartungen an sein recht unerfahrenes Team dämpft. „Ich habe keine Angst vorm Scheitern“, sagte er vor dem K.o.-Duell.

Die Frage nach einer Feier in Pandemie-Zeiten nach dem möglichen Titelgewinn beantwortete Kuntz trotzdem zurückhaltend. „Das klären wir mit unserem Arzt, wenn es soweit ist“, sagte der Coach der „Bild am Sonntag“.

Zum vierten Mal in Serie könnte Deutschlands Fußball-Nachwuchs den Sprung in ein EM-Halbfinale schaffen. Allerdings verfügt die aktuelle Generation nicht über so viel Bundesliga-Erfahrung wie ihre Vorgänger, die 2017 den Titel eroberten und 2019 den Einzug ins Finale schafften. Und auch die Anzahl gehypter Stars ist geringer als etwa bei Frankreich oder den Niederlanden. Ein erfolgreiches Turnier wäre daher auch ein Triumph für den Ex-Europameister Kuntz, der bis zur Verpflichtung von Hansi Flick lange als neuer Bundestrainer gehandelt wurde und sein Gespür im Umgang mit Talenten bereits bewiesen hat.

Gegen Dänemark will der Trainer größtenteils der Mannschaft vertrauen, die schon die Gruppenphase erfolgreich bewältigte. In der Defensive, dürften daher erneut Nico Schlotterbeck und Amos Pieper vom Bundesligisten Arminia Bielefeld gesetzt sein. Nur ein Gegentor ließ das Team in drei Vorrundenspielen zu, mehr Optimierungsbedarf sieht Kuntz in der Offensive.

Hier liegen viele Hoffnungen auf Florian Wirtz, der nach seiner erstmaligen Nominierung für das A-Nationalteam im März zurück in der U21 ist. „Flo ist natürlich ein belebendes Element“, urteilte Kuntz. Kapitän Arne Maier, der wie Pieper mit Arminia Bielefeld kürzlich den Klassenerhalt in der 1. Liga feierte, ist sich sicher, dass der Youngster von Bayer Leverkusen dem Team „enorm weiterhelfen“ wird.

Appelkamp ersetzt Serra

Kurzfristig in den Kader rückt Fortuna Düsseldorfs Shinta Appelkamp. Er nimmt den Platz des verletzten Janni Serra ein. Der 23 Jahre alte Serra (Holstein Kiel) hatte bereits am Samstag das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation gegen den 1. FC Köln (1:5) verpasst und fällt nun auch für die EM-Endrunde aus. Dem Vernehmen nach sind Oberschenkelprobleme der Grund. In der kommenden Saison wird Serra für Arminia Bielefeld spielen. Die offizielle Bestätigung für den Wechsel wird in der kommenden Woche erwartet.

Einen zusätzlichen Schub können sich die deutschen Nachwuchs-Kicker von der Kulisse erhoffen: In Ungarn sind bei der U21-EM volle Stadien erlaubt, bis zu 14.000 Fans könnten am Montag in Szekesfehervar dabei sein. Gleiches gilt für ein mögliches Halbfinale gegen Frankreich oder die Niederlande am Donnerstag.