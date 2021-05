Der 35 Jahre alte Kapitän wird an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck sein 99. Länderspiel bestreiten. Für die EM-Generalprobe am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland habe man dagegen noch keine Festlegung für die Torwartposition getroffen, sagte Köpke.

Der Ex-Nationaltorhüter ließ auch offen, ob Arsenal-Keeper Bernd Leno oder Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt als Nummer 2 ins EM-Turnier geht. Der Trainerstab wolle erst nach dem Trainingslager in Tirol festlegen, ob es „eine klare Nummer 2 gibt“ oder sich Leno und Trapp während der EM bei den einzelnen Partien abwechseln als erster Ersatz für Neuer. Köpke bestätigte zudem, dass Stefan Ortega von Arminia Bielefeld als Torwart Nummer 4 „auf Abruf gestellt“ worden sei.

„Stefan Ortega hat eine super Saison gespielt“, sagte Köpke. Der 28-Jährige passe fußballerisch zu den DFB-Anforderungen. „Man muss nicht bei einem Topverein spielen“, sagte Köpke zur doch etwas überraschenden Wahl von Ortega. Dieser solle sich im Urlaub fit halten, sagte Köpke.