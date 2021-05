Dank Dahmen im Halbfinale

Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz kam am Montagabend in einem dramatischen Viertelfinale gegen effiziente Dänen nach einem 0:1-Rückstand in beeindruckender Manier zurück und setzte sich mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 0:0) gestanden. Gegen die Niederlande, die zuvor Frankreich mit 2:1 besiegt hatten, geht es nun am Donnerstag um den dritten Final-Einzug in Serie.

Im Elfmeter-Krimi parierte Finn Dahmen zweimal, den entscheidenden Elfmeter verwandelte dann Paul Jaeckel. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes verdiente sich den Erfolg aber auch mit einer über weite Strecken engagierten Vorstellung, auch wenn die Dänen vor allem bei Kontern gefährlich blieben und durch Wahid Faghir (69. Minute) in Führung gingen. Lukas Nmecha gelang nach einer Ecke der Ausgleich (88.), der eingewechselte Jonathan Burkardt brachte sein Team erstmals in Führung (100.). Die Dänen trafen durch Victor Nelsson (108./Foulelfmeter) zum 2:2, die Entschiedung fiel vom Punkt.

Arne Maier verwandelt seinen Elfmeter. Foto: dpa / Marton Monus

Dabei verwandelten die beiden Bielefelder Arminen im Trikot der U21-Nationalmannschaft, Kapitän Arne Maier und Amos Pieper, ihre Elfmeter sicher.

Deutschen Fans waren unter den Zuschauern in der Arena in Szekesfehervar - die in der K.o.-Phase des Turniers anders als noch in der Gruppenphase zugelassen sind.

Dänemark: Christensen - Carstensen, Nelsson, Alves Ibsen, Poulsen (44. Kristiansen) - M. K. Andersen (90. Hjulmand), Nartey, Lindström (46. Holse) - Daramy, Dreyer (91. Isaksen), Bruun Larsen (66. Faghir)

Deutschland: Dahmen (Mainz) - Vagnoman (Hamburg - 91. Jaeckel/Greuther Fürth), Pieper (Bielefeld), N. Schlotterbeck (Union), Raum (Fürth) - Stach (Greuther Fürth - 76. Klimowic/Stuttgart), Maier (Bielefeld) - R. Baku (Wolfsburg - 75. Adeyemi/Salzburg), Wirtz (Leverkusen - 87. Mai/ Darmstadt), Berisha (Salzburg - 64. Burkardt/Mainz 05) - Nmecha (Anderlecht)

Schiedsrichter: Fernández (Spanien)

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Faghir (69.), 1:1 Nmecha (88.), 1:2 Burkardt (100.), 2:2 Nelsson (108./Foulelfmeter)

Elfmeterschießen: 1:0 Isaksen, Christensen hält von Burkardt, 2:0 Holse, 2:1 Maier, Dahmen hält von Faghir, 2:2 Mai, 3:2 Hjulmand, 3:3 N. Schlotterbeck, 4:3 Nelsson, 4:4 Nmecha, 5:4 Nartey, 5:5 Pieper, Dahmen hält von Kristiansen, 5:6 Jaeckel

Gelbe Karten: Nelsson, Faghir / N. Schlotterbeck, Adeyemi, Nmecha

Außerdem spielten: Spanien - Kroatien 2:1 n.V., Portugal - Italien 5:3 n.V.