Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen soll der Mittelfeldspieler für eine weitere Saison vom Bundesligakonkurrenten Berlin ausgeliehen werden. Der Grund liegt nahe: Maier hat nach dem Trainerwechsel bei Arminia überzeugt. Während Uwe Neuhaus so gut wie gar nicht auf ihn setzte, avancierte der 22-Jährige unter Neuhaus-Nachfolger Frank Kramer zum Stammspieler und zu einer echten Stütze im erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt. Zwar haben die Bielefelder in Sebastian Vasiliadis (23, SC Paderborn) bereits einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet und in Manuel Prietl (unterschrieb unlängst einen neuen Kontrakt bis 2024) einen der wichtigsten Eckpfeiler im Team langfristig binden können.