Von Markus Schlotjunker

Delbrück (WB). Es will nicht klappen. Auch im 13. Saisonspiel bleibt Volleyball-Zweitligist DJK Delbrück sieglos. Gegen den Kieler TV verlor die DJK in eigener Halle mit 1:3 (25:27, 25:21, 18:25, 24:26).

Am Ende standen die Delbrücker also wieder einmal ohne Punkt da, obwohl sie die Partie durchaus zu ihren Gunsten hätten gestalten können. »Aber hätte, wäre und wenn zählt eben nicht«, sagte Außenangreifer Maximilian Protte kurz nach dem Spiel.

Das sollte sich schon im ersten Satz zeigen, in dem die DJK zuletzt beim 11:10 vorne lag, dann aber in Rückstand geriet. Auf bis zu drei Punkte wuchs der Kieler Vorsprung an, der aber nach dem 21:18 zur Freude der Delbrücker Anhänger wieder zusammen schmolz. Nach einem Aufschlagfehler der Gäste und zwei Punkten (Protte per Schmetterball und Protte mit Lars Wienhues per Block) stand es 21:21 und die spannende Crunchtime begann. Nach einer Angabe Prottes, die fast unterm Netz landete (22:23), glich Christian Wuttke-Ziller wieder aus und als Kiel sich einen Fehler leistete, hieß es 24:23 und Satzball für die DJK. Da bei der Abwehr des folgenden Kieler Angriffs vom DJK-Block im Aus landete, zogen die Gäste wieder gleich, verschafften der DJK aber durch den nächsten Fehler gleich den nächsten Satzball (25:24). Auch den konnten die Gastgeber nicht nutzen, weil die Kieler sich mit einem Schmetterball durchsetzten (25:25). Da Wuttke-Ziller anschließend seinerseits einen Schmetterball ins Aus schlug (25:26) und bei einem Delbrücker Dreier-Block der Ball ins eigene Feld tropfte (25:27), war der Satz verloren. »Wenn man am Ende der Tabelle unten steht, hat man einfach kein Glück«, meinte Protte, dem DJK-Trainer Uli Kussin beipflichtete: »Uns fehlt ein Quäntchen Glück zum Erfolg.«

In allen Mannschaftsteilen wurde gepunktet

Besser man sorgt gleich selbst für klare Bedingungen, dass man keine Hilfe nötig hat. Wie Delbrück im zweiten Satz, der mit einer 4:0-Führung begann. Hier zeigte sich, wie die DJK sich im Vergleich zum Saisonstart, als man selten überhaupt 20 Punkte im Satz erreichte, entwickelt hat. In allen Mannschaftsteilen wurde nun gepunktet. Zwar lag der KTV zwischenzeitlich auch vorn, aber als die DJK von 18:18 auf 21:18 erhöhte, war der Satz durch, Wuttke-Ziller hämmerte den Ball zum 23:19 ins gegnerische Feld und kurz darauf bescherte ein Kieler Aufschlag-Fehler das 25:21.

»Warum es dann im dritten Satz bei uns nicht lief, muss ich mir noch genauer anschauen«, kommentierte Kussin die Tatsache, dass seine Mannschaft bis zu neun Punkte (7:16) zurücklag.

Prottes Schmetterball landete knapp im Aus

Im vierten Satz wurde es wieder viel enger. Kiel lag zwar fast immer in Front. Die Delbrücker, bei denen der für den am Finger verletzten Wuttke-Ziller eingewechselte Martin Steinbrück Punkt um Punkt markierte, ließen sich aber nicht abschütteln, kamen von 18:22 auf 22:23 heran, wehrten beim 23:24 einen Matchball ab, hatten aber beim zweiten (24:25) Pech, als Prottes Schmetterball knapp im Aus landete. »Das tut mir so leid für die Mannschaft«, meinte Protte.

DJK: Denk, Grodde, Steinbrück, Wuttke-Ziller, Leppin, Hinz, Hunke, Wienhues, Protte, Albrecht, von Soldenhoff