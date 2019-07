Paderborn (WB/AK/pk). Ein Doppelspieltag ohne Ertrag: Aufsteiger TuS Sennelager bleibt Schlusslicht der 1. Tennis-Bundesliga. Der 1:5-Niederlage (4:10 Sätze) am Freitagabend beim Gladbacher HTC folgte am Sonntag ebenfalls ein 1:5 (3:10) des Teams Hämmerling im Heimspiel gegen den Rochusclub Düsseldorf.

Gegen den Rochusclub Düsseldorf bot der TuS Sennelager Frederico Ferreira Silva an Position eins auf. Der Portugiese holte bei seinem 6:3, 1:6, 6:10 gegen den Argentinier Londero den einzigen Satz. 0:4 stand es nach den Einzeln, da war die Entscheidung bereits gefallen. Die beiden Polen Jan Zielinski und Marcin Matkowski feierten am Sonntag ihre Premiere im Dress des TuS Sennelager – und sorgten Seite an Seite durch ein 6:3, 7:6(6) im zweiten Doppel gegen Pablo Andujar-Alba und Henri Squire für den Ehrenpunkt der Gastgeber. Dabei holten sie im Tiebreak ein 3:6 auf und siegten 8:6. »Das Doppel Zielinski/Matkowski hat Qualität«, freute sich Sennelagers Teammanager Marc Renner über den späten Matchgewinn: »Dieser Punkt war wichtig für die Moral. Insgesamt haben wir uns gut verkauft. Damit können wir leben.«

Hauptsponsor Hämmerling zufrieden

Auch Sennelagers Hauptsponsor Ralf Hämmerling war nicht unglücklich. »Wir wussten, dass wir in den ersten Spielen die schwersten Gegner haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir weiterhin eine gute Chance haben, in der Liga zu bleiben. Wir haben auch heute wieder tolle Matches gesehen, und wenn wir den einen oder anderen glücklichen Moment auf unserer Seite gehabt hätten, hätte es auch anders aussehen können. Das geht manchmal in Sekunden.«

Das zweite Heimspiel in dieser Saison war für Hämmerling ein erneuter Beleg dafür, dass der Umzug aus Sennelager auf die Anlage des Paderborner TC Blau-Rot die beste Entscheidung war: »Wir haben alles richtig gemacht und können den Tennisfans hier tolle Events bieten. Wir sind mit dem Schritt sehr zufrieden und müssen uns mit diesen Bedingungen hier vor keinem verstecken«, sagte Hämmerling.

Nach mehr als 1000 Zuschauern zum Auftakt vor einer Woche gegen Mannheim kamen gegen Düsseldorf immerhin etwa 800 Tennisbegeisterte an die Hermann-Kirchhoff-Straße. Weiter geht es für den TuS am kommenden Sonntag, 21. Juli, mit einem Heimspiel gegen Krefeld. Beginn ist um 11 Uhr.