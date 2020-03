Bei den Westdeutschen, die an diesem Wochenende von der DJK Delbrück ausgerichtet wurden, setzten sich die Paderborner Lokalmatadoren in einem spannenden Halbfinale mit 2:1 (25:19, 19:25, 15:13) gegen TuB Bocholt durch und zogen ins Finale ein, was gleichbedeutend mit der Quali für die DM war. Im Finale traf Paderborn am Nachmittag auf den Nachwuchs vom VV Humann Essen, der ebenfalls im Tiebreak mit 2:1 (25:21, 25:27, 15:13) bezwungen wurde. Am ersten Turniertag hatte die von Juri Kudrizki trainierte Paderborner Mannschaft ihre zwei Vorrundenspiele sowie das Viertelfinale gegen die Solingen Volleys jeweils in zwei Sätzen souverän gewonnen.