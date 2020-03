„Immer höher, schneller, weiter – SCB, du bist unser Verein“. Gleich zu Beginn kam es zu einer Welturaufführung der von Waltemate initiierten neuen Vereinshymne, die von einer fünfköpfigen Liveband dem begeisterten Publikum präsentiert wurde.

Bis zuletzt hatte der Vereinsvorsitzende die mehr als neun Monate Arbeit an diesem Projekt auch vor seinen Vorstandskollegen geheimgehalten.

Gemeindesportverbandsvorsitzender Hans-Dieter Nagel berichtete in seinem Grußwort von sich in den Borchener Sportvereinen abzeichnenden Veränderungen und dass sich die Vereine zurzeit mit neuen, auch nicht Mitglieder gebundenen Angeboten weiterentwickeln würden. So würde die Solidarität untereinander erneut ein gutes Stück vorankommen.

Die Berichte

In den Jahresberichten der Abteilungsleiter des mit aktuell 2095 Mitgliedern nach wie vor größten Vereins der Gemeinde wurden überwiegend positive Berichte abgeben. „Sorgenkind“ bleibe aber nach wie vor die Tischtennisabteilung, die im 70. Jahr ihres Bestehens vor einer Zerreißprobe gestanden habe.

Ein Novum war der Bericht der beiden Fußballabteilungen aus Jugend und Senioren, deren Abteilungsleiter Hugo Kremer und Sebastian Trippe ihren Beitrag zusammen verfassten und so demonstrierten, dass der vor einiger Zeit eingeschlagene Weg der engeren Verknüpfung erste Früchte trüge.

Finanzvorstand Heinz-Dieter Fornefeld konnte der Versammlung von einer guten Finanzlage berichten. Auf Antrag der Kassenprüferin Gabriele Fornefeld erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung. Sie bedankte sich für die von allen Abteilungen geleistete gute Arbeit zum Wohle des SC Borchen.

Die Satzung

Die Versammlung beschloss einstimmig auf Antrag des Hauptvorstandes eine neue Satzung, die den Verein zusammen mit einer ebenfalls neuen Geschäftsordnung nun für die Zukunft breiter und effizienter aufstellen soll.

Der zum Wahlleiter von der Versammlung bestimmte Bürgermeister Reiner Allerdissen leitete die Neuwahlen des Vorstandes. Zunächst ging er in seinem Grußwort auf den Planungsstand zur Verlegung des Sportplatzes Hessenberg in einen Sportpark am Bohnenkamp ein. Kreis- und Bezirksregierung hielten das von Verwaltung und Verein entwickelte Projekt für tragfähig. Rückendeckung sei nun auch vom Wasserverband Obere Lippe gekommen, der derzeit neue Retentionsflächen im Bereich des Flussverlaufs der Altenau planen würde. Die Planungen würden auch die neuen Flächen im Bereich des Bohnenkampes mitfördern. Trotzdem sei laut BGM Allerdissen mit einem längeren Zeithorizont bei den weiteren Planungen zu rechnen. Da die Kunstrasenfläche am Hessenberg allerdings in der Endphase ihrer Nutzungsdauer sei, müsse man nun kurzfristig über einen anderen Lösungsansatz nachdenken, damit der wachsende Kapazitätsbedarf des SC Borchen nicht gefährdet werde.

Der Vorstand

Bevor der Vorstand neu gewählt wurde, stellte Waltemate der Versammlung eine Satzungsänderung inklusive einer neuen Geschäftsordnung vor. Dadurch wurde der gesamte Vorstand umstrukturiert. Ziel ist es, den SC Borchen für die immer größer werdenden Herausforderungen fit zu machen und sich neu aufzustellen. Die anschließenden Neuwahlen ergaben dann folgende Vorstandsbesetzung: Christian Waltemate (1. Vorsitzender), Guido Ahle (stellvertretender Vorsitzender), Heinz-Dieter Fornefeld (Vorstand Finanzen), Petra Winter (Vorstand Übungsleiter und Verträge), Ute Steden-Trippe (Vorstand Soziales), Volker Jagiella (Vorstand Sport und Sportkurse), Hans-Dieter Nagel (Vorstand Medien und Presse), Aloys Winter (Vorstand Veranstaltungen).

Zu Beisitzern wurden durch den 1. Vorsitzenden Karsten Koch und Carsten Cremer berufen. Ausgeschieden aus dem Vorstand sind Schatzmeisterin Andrea Egold und Beisitzer Stefan Schreckenberg.

Die Ehrungen

Im Ehrungsblock wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue sowie ehrenamtliche Tätigkeiten ausgezeichnet: 50 Jahre Mitglied: Michael Fromme, Udo Neumann, Heinz-Josef Rüsing; 60 Jahre: Hermann Gehrken; 65 Jahre: Heinrich Meyer, Peter Wölting. Für besondere sportliche Leistungen wurden ausgezeichnet: Leistungsnadel in Silber: Luisa Schulz, Dennis Suermann (3. Platz Landesmeisterschaften Ropeskipping, Leichtathletik), 2. und 3. Herrenmannschaft Fußball (Aufstieg), Romas Lebs (Judo, Schwarzgurt); Verdienstnadel in Silber: Andreas Volkhausen, Uwe Gockel (Fußballjugend), Dirk Winter (Basketball, Judo); Verdienstnadel in Gold: Birgit Perria (Basketball), Andrea Egold (Leichtathletik, Hauptvorstand).