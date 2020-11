Die Anmeldungen für die Asien-Etappe sind längst in vollem Gange; klar, dass auch er vom 28. November bis 6. Dezember wieder mit dabei ist. Der 50-Jährige aus Ostenland strebt in diesem Zeitraum, wie schon zuvor für Australien, eine Distanz von etwa 150 Kilometern an.

Solo oder zu zweit per pedes durch die Natur, zusätzlich Gutes tun für ausgesuchte Spendenprojekte: Die Premiere des 7CRuns ist in Corona-Zeiten eine perfekte Bewegungstherapie. Das findet auch Dietmar Stroth. „Laufen ist für mich ein wunderbares Mittel, um den Kopf freizukriegen“, erzählt der Großhandelskaufmann, der den November mit der Teilnahme am virtuellen Ultra Cologne eingeläutet hat. Bei dem Elf-Etappen-Lauf galt es insgesamt 171 Kilometer zu bewältigen. Dietmar Stroth benötigte dafür 16:15:37 Stunden. Zusätzlich sahnte er den Hauptpreis bei einer Verlosung ab: zwei Hotel-Übernachtungen. „Die werde ich wohl Anfang Oktober 2021 in Anspruch nehmen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, freut er sich jetzt doppelt auf das Abenteuer Köln-Marathon.

Die Leidenschaft zum Laufen wurde bei Dietmar Stroth im Jahr 2003 geweckt. „Da sind wir beim 5-km-Firmenlauf des Osterlaufes gestartet. Seither habe ich keinen Osterlauf verpasst.“ Auch beim Hochstift-Cup ist der M50-Läufer regelmäßig in den Ergebnislisten zu finden.

Hinter einem Triathlon-Wettbewerb hat Stroth ebenfalls schon ein_Häkchen gesetzt. Im vorigen Jahr probierte er sich mal beim 7. Ha-Wei-Triathlon im Freibad Harth/Weiberg (250 Meter Schwimmen, 9 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen) aus. Fazit: „Triathlon macht echt Spaß. Aber meine Schwäche ist leider das Schwimmen“, schmunzelt er.

Dietmar Stroth ist ein Freund und Kenner des American Footballs und seit zwei Jahrzehnten ein treuer Anhänger der Paderborn Dolphins. „Ich mag die Stimmung im Stadion, die ist fröhlich. Anders als beim Fußball, da geht es mir zu aggressiv zu.“

Dietmar Stroth hat sich mit der Corona-Situation arrangiert. Bloß ein Mal war er richtig genervt: Wegen Covid-19 musste im Juni der lang vorbereitete 80-Stunden-Staffellauf von Salzkotten in die tschechische Partnerstadt Bystrice pod Hostýnem ausfallen, ambitionierter Höhepunkt zum zehnjährigen Jubiläum der Städtefreundschaft. Stroth: „Das war einfach schade. Ich wäre da mitgelaufen und hätte kurz hinter Prag mit meinen Laufkumpels meinen 50. Geburtstag gefeiert.“

Die Teilnahme am 7CRun ist kostenlos. Frische Disziplinen sind von Samstag an Trailrunning, Mountainbiking sowie ganz neu Laufen und Wandern mit Hund. Die Fangemeinde entdeckt zunehmend Trailrunning für sich. Zu diesem Kreis zählt auch Dietmar Stroth. Im Delbrücker Raum, dort, wo er überwiegend unterwegs ist, ist es recht flach. Inzwischen hat er Pisten in hügeligerem Gelände schätzen gelernt; etwa rund um die Aabachtalsperre. „Trailrunning geht gerade durch die Decke“, freut sich 7CRun-Initiator Jan Braun. Nur drei Tage nach Bekanntwerden der neuen 7CRun-Trail-Laufserie trudelten mehr als 525 Anmeldungen ein. Die Serie läuft seit dem 15. November und bis zum 31. März 2021. „Monatlich gibt es tolle Urkunden mit den Monatsergebnissen und dazu ebenso monatlich hochwertige und spannende Preise“, sagt Jan Braun.