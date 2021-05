Der SV Bergheim kehrt damit nach dem freiwilligen Rückzug im Jahre 2017 in die Damen-Oberliga zurück. „Wir können es kaum fassen und sind überglücklich“, beschreibt Mannschaftsführerin Mona Hausmann die Gefühlslage der Aufsteigerinnen. „Wir haben vom Westdeutschen Tischtennisverband spontan die Anfrage bekommen, ob wir unseren Platz als dritte Anwärterinnen auf den Aufstieg wahrnehmen möchten. Nach Rücksprache mit meinen Teamkolleginnen und unserem Abteilungsleiter, Gerd Engelmann, haben wir relativ schnell entschieden, diese Chance wahrzunehmen. Keine halbe Stunde nach unserer Zusage standen wir als Aufsteigerinnen fest“, erläutert Hausmann.

Natürlich wisse man um die Stärke in der Oberliga. „Wir sind uns bewusst, dass wir als Oberligist einen schweren Stand haben und um den Klassenerhalt kämpfen werden. Jedoch ist es, besonders für unsere jungen Spielerinnen, eine große Chance, sich in der fünfthöchsten Liga Deutschlands beweisen zu dürfen“, so Mona Hausmann mit Blick auf ihre jungen Teamkolleginnen Amelie Pucker, Miriam Thiele, Lina-Marie Engelmann, Finja Kaubisch und Carolina Pucker. „Um für die Aufgabe gewappnet zu sein, hoffen wir natürlich, dass wir nun schnell wieder in die Halle kommen. Nur mit noch intensiverem Training werden wir in der Oberliga standhalten können“, setzen sie beim SV Bergheim nun auf Öffnung der Sporthalle.