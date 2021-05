Das neue Leben des Simon Rösner

Der Mann, der von sich behaupten kann, in seiner Sportart der erfolgreichste Deutsche aller Zeiten zu sein, hat die Prioritäten verschoben, sortiert sein Leben neu. Der Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen, das erhoffte Mehr an Zeit für die Familie an manchen Tagen nicht ganz einfach auszumachen, aber daran, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, hegt Rösner keinerlei Zweifel. Zwischen Geburtsort und Erstwohnsitz: Vor kurzem noch ein Weltreisender in Sachen Squash, ist der Goldmedaillen-Gewinner der World-Games 2017 nun häufiger denn je zwischen Paderborn und Würzburg unterwegs. Die Woche beginnt montagmorgens mit der zweieinhalbstündigen Autofahrt in die Stadt, in der Simon Rösner am 5. November 1987 geboren wurde. Ziel ist die Anlage des Tennis und Squash Club Heuchelhof. In dem Verein, von dem er als 16-jähriges Ausnahmetalent zum Paderborner SC gewechselt ist, bietet sich eine von zwei neuen beruflichen Perspektiven, die sich für den äußerst umgänglichen 1,90-Meter-Mann aufgetan haben. Simon Rösner an seinem Arbeitsplatz beim TSC Heuchelhof.