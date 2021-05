37:27 – der TuS N-Lübbecke ist bereit fürs Spitzenspiel gegen Gummersbach

Sie lassen nichts anbrennen: Beim Tabellenvorletzten können Lübbeckes Handballer nach einem makellosen Auftritt einen ungefährdeten Sieg verbuchen. Die Partystimmung heben sich die Spieler aber auf. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, skandieren die TuS-Profis nur ganz kurz im Kreis, ehe sie den Fokus schnell auf das wichtige Topspiel gegen Aufstiegsrivale Gummersbach am nächsten Freitag in der Merkur Arena richten (19.30 Uhr).

„Es war heute 60 Minuten ein gutes Spiel von uns, aber den Sieg müssen wir jetzt schnell abhaken“, richtete auch Trainer Emir Kurtagic sein Augenmerk unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf den bevorstehenden Kracher, in dem die Lübbecker ihre Ausgangslage im Aufstiegsrennen weiter fundamental verbessern wollen. „Wir haben mit einem Punkt Vorsprung auf Gummersbach jetzt wieder vieles selbst in der Hand. Hoffentlich zeigen wir uns auch am Freitag von unserer besten Seite“, sagte Kurtagic nach einem insgesamt entspannten Abend in der Ems-Halle.

Nach der ersten Führung gibt es für den TuS kein Halten mehr

Der Favorit nahm dem Kellerkind im Auswärtsspiel relativ schnell den Wind aus den Segeln. Emsdetten startete zwar entschlossen und legte bis zum 4:3 (7.) zunächst immer ein Tor vor. Doch spätestens da war die Aufwärmphase für den TuS beendet: Mit zwei Treffern in 14 Sekunden warfen der starke Valentin Spohn und Dominik Ebner beim 4:5 die erste Gästeführung heraus und gaben den Ton für die weitere Spielzeit vor. Die Lübbecker kamen nun immer besser ins Laufen, trafen aus dem Rückraum oder per Gegenstoß und waren beim 8:13 (21.) erstmals auf fünf Tore enteilt.

Auch eine Auszeit durch TVE-Coach Peter Portengen änderte nicht viel an den nun vorherrschenden Kräfteverhältnissen. Der TuS N-Lübbecke behielt auch in der Folge das Heft in der Hand. Roman Becvar stellte mit einer starken Einzelaktion auf 9:14 (22.), musste für sein zweites Tor des Abends aber mit Schmerzen bezahlen: Physiotherapeut Dennis Finke behandelte minutenlang das rechte Handgelenk des Handballers, der erst nach der Pause wieder aufs Feld zurückkehren konnte. Beim 11:18 war der Aufstiegsanwärter aus dem Mühlenkreis schon auf sieben Treffer enteilt.

Emir Kurtagic gibt mit der grünen Karte in der Hand Anweisungen, Abwehrchef Marko Bagaric hat den Blick ebenfalls aufs Spielfeld gerichtet. Der TuS N-Lübbecke feierte am Samstagabend einen ungefährdeten Auswärtssieg in der Ems-Halle. Foto: Noah Wedel

Wichtig: Auch nach der Pause erwischten die Lübbecker einen perfekten Start. Als TuS-Torjäger Tom Skroblien den Ball von Linksaußen nüchtern im rechten Winkel unterbrachte, betrug der Vorsprung beim 14:21 wieder sieben Treffer. Der TV Emsdetten verzweifelte dagegen zunehmend am starken Aljosa Rezar zwischen den Lübbecker Pfosten: Mit zehn Paraden, darunter einige spektakuläre Aktionen und ein gehaltener Siebenmeter, steuerte der 38-jährige Torwartroutinier seinen Beitrag zum souveränen Pflichtsieg bei.

TVE-Coach Peter Portengen gratulierte Kurtagic bei der Pressekonferenz fair zum verdienten Sieg. „Wir haben heute gegen eine starke Mannschaft verloren. Das zeigt schon die Tatsache, dass bei Lübbecke zwölf verschiedene Spieler ins Tor getroffen haben“, so Portengen zum starken TuS-Kollektiv, gegen das der Außenseiter am Ende auch aufgrund nachlassender Kräfte in seiner „Englischen Woche“ machtlos war. „Wir haben versucht, das Tempo hochzuhalten. Aber der Gegner hat im Angriff mit mehr Vernunft gespielt“, sagte Portengen, der auch „Joschi“ Rezar lobte: „Er hat nicht nur die einfachen Bälle gehalten. Wir haben uns aber auch ein paar einfache Würfe genommen.“

Für starken Rezar im Tor: Matic Gercar erlebt seinen Glücksmoment

Zu seinem Glücksmoment kam beim Gast in der Schlussphase dann auch noch Matic Gercar, der für Rezar zwischen die Pfosten durfte und mit vier Paraden in neun Minuten nahtlos an die Leistung der Nummer eins anknüpfte. „Solche Spiele brauche ich, um mein Selbstvertrauen zu bekommen“, freute sich Gercar, der von den Teamkollegen für seinen erfolgreichen Kurzeinsatz gefeiert wurde. Kurtagic nutzte die frühe Vorentscheidung dazu, um dem übrigen Kader Spielpraxis zu verleihen. Am Ende stand dennoch der höchste Auswärtssieg der Saison, mit dem der TuS N-Lübbecke zum richtigen Zeitpunkt ein Signal der Stärke an den VfL Gummersbach gesendet hat.

Feierabend: Aljosa Rezar (Mitte) bejubelt in der Schlussphase mit Nikola Blazicko (links) und Physio Dennis Finke (rechts) die Glanztaten seines Stellvertreters Matic Gercar im Kasten. Foto: Alexander Grohmann

VfL Gummersbach: Paske, Madert – Kress (1), Terhaer (3), Nowatzki (2), Kornecki, Kolk (2), Schliedermann (1), Wasielewski (2), Urban (3), Damm, Holzner (3/2), Jansen (1), Wesseling (6/3), Stüber (2), Mojzis.

TuS N-Lübbecke: Rezar, Gercar – Becvar (2), Heiny (1), Baumgärtner (6), Ebner (3), Petreikis (3), Bagaric (1), Strosack (5), Mundus, Dräger (1), Spohn (6), Nissen (1), Speckmann, Petrovsky (3), Skroblien (5).

Zeitstrafen: 6:7 (Nowatzki, Damm, Jansen, Wesseling, Stüber, Mojzis – Heiny, Bagaric/2, Dräger, Nissen, Petrovsky, Skroblien).

Siebenmeter: 5/7 : 0/0 (Holzner wirft an die Latte/17., Rezar pariert gegen Urban/21.)