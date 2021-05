Hörste und Hesselteich dürfen aufsteigen

Sie profitieren ebenfalls davon, dass keine Entscheidungsrunde gespielt wird und die Spvg.-Mannschaft an der Spitze des Verbands-Rankings für den Aufstiegsplatz steht. Wie berichtet hatte der HV Westfalen angekündigt, Aufsteiger zu bestimmen, wenn bis Freitag, 23.59 Uhr nicht genug Kandidaten zusammenkommen, um eine sportliche Entscheidung auf dem Spielfeld bis Ende Juni planen zu können.

In der Männer-Verbandsliga ist TuS Brockhagen Nummer zwei der Anwärterliste auf einen Oberliga-Platz, rangiert nach den Kriterien des Verbandes hinter „Spitzenreiter“ TV Isselhorst. Nachdem die Isselhorster einen personellen Aderlass zu verkraften haben, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie ihren Platz räumen: Bis Sonntag, 30. Mai, müssen die Aufstiegsanwärter auf Platz eins ihrer jeweiligen Staffel erklären, ob sie in die höhere Klasse klettern wollen. Falls nicht hat die Nummer zwei den Zugriff. In der Männer-Oberliga belegt TSG AH Bielefeld vor SF Loxten den ersten Rang und kann damit am grünen Tisch den zuletzt sportlich mehrfach knapp verpassten Sprung in die 3. Liga realisieren. Wie berichtet hatten sich die Bielefelder, SF Loxten und TSG Harsewinkel bereits am vergangenen Freitag geeinigt, unter dem Eindruck der Corona-Beschränkungen auf Spiele zu verzichten und die Entscheidung des Verbandes über den Aufsteiger zu akzeptieren.

Zum Nachteil wird die Regelung des HV Westfalen für TG Hörstes Verbandsliga-Damen. Sie hatten im Vorfeld als einziges Team ihrer Klasse für eine mögliche Oberliga-Aufstiegsrunde gemeldet. Doch als Aufsteiger des vergangenes Frühjahrs konnten sie in der Verbandsliga bisher nicht punkten, weil die Pandemie ja nur höchstens zwei Spieltage in dieser Saison zuließ. Stattdessen belegen Eintracht Coesfeld (2. der Saison 2018/19, 4. in 2019/20) und Vorwärts Wettringen (4. und 6.) die Anwärterplätze eins und zwei.