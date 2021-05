„Es wäre noch mehr möglich gewesen“

Paderborn -

Von Elmar Neumann

Mit zwei Niederlagen ist für die E-Sportler des SC Paderborn 07 eine Debütsaison zu Ende gegangen, in der sie trotzdem auf Anhieb zu beeindrucken wussten. Sowohl für Justin „Godly“ Kampmeier (Xbox) als auch für Yannik „Wildstyler“ Büscher (Playstation 4) erfüllte sich die Hoffnung auf eine Teilnahme am Grand Final der Virtual Bundesliga nicht. Beide mussten sich in den Play-offs in der Runde der letzten 32 geschlagen geben.