TuS N-Lübbecke vor „Showdown“: Das Vorgeplänkel ist beendet

Mit dem Pflichtsieg beim Kellerkind haben die TuS-Profis ihre gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen untermauert und gehen als Tabellenzweiter ins Schlüsselspiel, nachdem sich der HSV Hamburg wie erwartet mit dem Erfolg in Dessau wieder an die Spitze schob. Gegen Verfolger Gummersbach könnte der TuS fünf Spieltage vor Schluss Platz zwei festigen – oder einen empfindlichen Dämpfer kassieren. So oder so: Das Vorgeplänkel ist beendet. „Wir sind nicht in der Liga, um Dritter zu werden. Da muss man nicht um den heißen Brei herumreden“, sagte Valentin Spohn, der sich kurz nach dem Schlusspfiff in der Ems-Halle gedanklich ebenfalls schon beim bevorstehenden „Showdown“ in der Merkur Arena befand. „Es ist zwar kein Endspiel.