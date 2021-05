Aufschlag mit Fragezeichen

Die Bekanntgabe des Westfälischen Tennisverbandes am vergangenen Freitag, die Begegnungen auf Bezirks- sowie Kreisebene überwiegend am 5./6. Juni, auf Verbandsebene am 12./13. Juni aufzunehmen und zudem als reguläre Spielzeit mit Auf- und Abstieg austragen zu wollen, signalisiert den Lichtschimmer eines Tunnelausgangs. Der Nachwuchs muss sich aber noch bis zum 18. August gedulden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wahrscheinlich zeitnah mit dem Wettspielbetrieb an den Start gehen können“, lässt sich WTV-Vizepräsident Lutz Rethfeld zitieren.