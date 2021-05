Alles, was in der Region an Berufsreitern Rang und Namen hat, geht momentan auf den coronabedingt eigens für Profis veranstalteten Turnieren an den Start. Im tageshöchsten S*-Springen in Delbrück musste sich Anncatrin Redder am Ende nur dem aus Niedersachsen angereisten Manuel Feldmann geschlagen geben. Nach bereits tollen Platzierungen in schweren Prüfungen auf den vergangenen Turnieren zeigt der erst achtjährige „Hogwarts High Point“ eine beeindruckende Entwicklung.