Mit dem richtigen Schwung ins Europafinale

Der Warburger hat schon in seiner Jugend die Sportschuhe geschnürt. Als Leichtathlet waren Laufen und Weitsprung seine Disziplinen, später spielte auch er Volleyball. Während seines Studiums der Sportwissenschaften an der Universität Paderborn probierte er viele Sportarten aus. So kam der kleine Ball mit seiner besonderen Oberflächenstruktur in sein Leben. Zwei Starts beim Golf-Europafinale in Valencia in Spanien, der Aufstieg mit der Herrenmannschaft von der Landesliga in die Oberliga der Deutschen Golfliga und der „kleine“ Aufstieg in der Hessenliga sowie – ganz ohne Golf – ein Kurztrip mit den Fußballballprofis von Bayer Leverkusen nach Gran Canaria zählt Motyl zu seinen schönsten Sporterlebnissen. Mit Spielern wie Ulf Kirsten, Michael Ballack, Ze Roberto, Lucio, Jens Nowotny und Jörg Butt sowie Trainer Klaus Toppmöller ging es für den Studenten im Januar 2002 im Flieger nach Gran Canaria. Das Fußballbundesliga-Team von Bayer Leverkusen ging dort ins Trainingslager. Andreas Motyl hatte damals parallel zum Studium eine Halbtagsstelle als Hilfskraft in der Sportmedizin und war mit Carsten Schünemann für die Laktat-Tests zuständig. „Wir waren nur zwei Tage dort, aber die Profis hautnah zu erleben, war schon ein tolles Ereignis“, berichtet Motyl. Die Auswertung der Tests lieferte die Daten, mit denen für jeden Sportler ein individueller Trainingsplan erstellt werden konnte. „Diese Methode war zu der Zeit noch in den Anfängen. Bayer war dabei super unterwegs und sogar am Ende der Saison im Finale der Champions League, das sie leider 1:2 gegen Real Madrid verloren“, erinnert sich Motyl.