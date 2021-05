Im Gespräch mit Elmar Neumann blickt der 35-Jährige noch einmal auf eine ganz spezielles Serie zurück, wagt aber auch einen vorsichtigen Blick auf das, was mit der Saison 2021/2022 kommen mag. Herr Meyer, seit Wochen sinken die Inzidenzwerte. Steigt proportional dazu Ihre Hoffnung, dass den Uni Baskets eine Saison 2021/2022 bevorsteht, in der wieder Woche für Woche Zuschauer im Sportzentrum Maspernplatz begrüßt werden dürfen? Dominik Meyer: Ohne Zuschauer machen wir es einfach nicht mehr. Das macht keinen Spaß. (lacht) Nein, im Ernst – den Fehler haben wir letztes Jahr begangen. Da waren wir voller Hoffnung, dass wir mit 1000 Zuschauern in der Halle rechnen können und dass das über einen längeren Zeitraum so sein wird, aber wir alle wissen, was daraus geworden ist. Ich wünsche mir logischerweise, dass wir mit Fans in der Halle beginnen, bin aber echt vorsichtig. Natürlich steigt auch die Impfquote, doch die Frage ist, was im Sommer passiert, wenn wieder alle reisen und uns vielleicht neue Mutationen um die Ohren fliegen. Ich bin guter Dinge, genieße jede Nachricht, in der zu lesen ist, dass wieder irgendwo Zuschauer zugelassen werden, aber im Hinblick auf die neue ProA-Saison tue ich mich augenblicklich noch schwer damit zu sagen, dass das was wird. Klar ist: Ich hoffe auf einen Start mit Zuschauern und würde gegebenenfalls dafür plädieren, den Auftakt ein bisschen nach hinten zu verschieben.