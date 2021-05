Dass die Geräuschkulisse beim „Geisterspiel“ hoch war, lag nicht nur an den vier Schlachtenbummlern, die der VfL Gummersbach überraschend zum Topspiel mitgebracht hatte. Ein Prozedere, das in Corona-Zeiten nicht den Regularien der Liga entspricht. Doch auch der TuS N-Lübbecke hatte für das Spitzenspiel in die Trickkiste gegriffen und sein Helferteam kurzerhand aufgestockt.