Bosseborn jubelt mit dem VfL Bochum

Wie es zu dieser ungewöhnlich breit ausgeprägten Leidenschaft zu einem im Vergleich zu den Platzhirschen kleinen Verein kommen konnte, erklärt der ehemalige Bosseborner Florian Leßmann, der jetzt mit seiner Familie in Elsen wohnt: „Es war im Mai 2000. Wir saßen in der Gaststätte Grawe beisammen und stimmten über die Fusion mit dem SV Brenkhausen ab. An diesem Abend haben einige von uns beschlossen, am darauffolgenden Sonntag zum Heimspiel des VfL Bochum zu fahren.