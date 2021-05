Tatjana Pinto siegt zum Saisoneinstieg

Beim Flanders Cup Meeting in Oordegem (Belgien) haben sich die Top-Athleten mit starker internationaler Konkurrenz gemessen. Allen voran war Tatjana Pinto, die sich nach Verletzungspause bei ihrem Saisoneinstieg über die 100 Meter mit 11,31 Sekunden den Sieg sicherte. Für Keshia Kwadwo bedeuten 11,48 Sekunden nicht nur Platz vier und Saisonbestzeit, sondern auch die Erfüllung der Norm (11,50 Sekunden) für die U23-Europameisterschaften, die vom 8. bis 11. Juli in Tallinn (Estland) ausgetragen werden. Yasmin Kwadwo landete mit 11,51 Sekunden auf Platz sechs. U20-Sprinter Marvin Orthmann präsentierte sich im internationalen Feld mit 10,72 Sekunden im Vorlauf und 10,70 Sekunden im Finale mit Platz fünf stark. Hürdensprinterin Monika Zapalska errang über die 100 Meter Hürden mit schnellen 13,33 Sekunden Platz drei – zeitgleich mit der Zweitplatzierten. In 1:52,13 Minuten lief U23-Athlet Marcel Holz in einem starken internationalen Feld zu neuer Bestzeit über 800 Meter.

Keshia Kwadwo erfüllt die EM-Norm

Ebenfalls mit einer Bestzeit belohnte sich Kathrin Grenda in Bremen über die 100 Meter – im Vorlauf stoppte die Uhr für sie bei 11,76 Sekunden, womit sie die Norm für die Deutschen U23-Meisterschaften (26./27. Juni in Koblenz) erfüllte. Im Finale bestätigte sie ihre Zeit mit 11,81 Sekunden und belegte Rang zwei.

Nur ganz knapp an einer neuen Bestmarke vorbei liefen Lauryn Siebert und Elisa Rustemeier über 100 Meter, die mit 12,15 und 12,67 Sekunden jeweils nur eine Hundertstel Sekunde über Bestzeit blieben. Lauryn Siebert, Nicole Rodehutscord, Franziska Keuper und Kathrin Grenda sicherten sich den Staffel-sieg in 47,42 Sekunden Gemeinsam mit Franziska Keuper und Nicole Rodehutscord konnten Grenda und Siebert die 4x100 Meter-Staffel der Frauen in starken 47,42 Sekunden für sich entscheiden.

Für Nachwuchs-Athlet Jonathan Gebauer verlief der Saisoneinstieg in Melle über 800 Meter extrem erfreuliche – 2:05,45 Minuten bedeuten nicht nur persönliche Bestzeit, sondern damit erfüllte er auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften der U16. Diese Titelkämpfe sind am ersten September-Wochenende in Hannover.