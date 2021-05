Verbandsligist Menne verpflichtet Trio aus Hessen

„Mit Stefan Reimann vom TSV Ihringshausen sowie den Brüdern Tobias und Christoph Rettberg vom TTC Burghasungen werden wir versuchen, eine gute Rolle in der Verbandsliga zu spielen“, sagt Mennes Teamchef Michael Koch. Stefan Reimann (1734 Tischtennis-Ranglistenpunkte) bringt viel Erfahrung mit und hat zuletzt in der hessischen Bezirksliga gespielt. Tobias (1963 Punkte) und Christoph (1883) Rettberg haben in den vergangenen Jahren in der Verbandsliga Hessen aufgeschlagen und gut gepunktet. „Sie suchen eine neue Herausforderung in Menne, da wir eine Mannschaft sind, die immer versucht komplett zu spielen und daher eine Einheit bildet“, stellt Koch seine Neu-Teamkollegen vor. „Mit den drei Neuzugängen müssen auch nicht auf ausländische Spieler zurückgreifen“, berichtet Koch im Hinblick auf die vergangene Saison, in der der Pole Szymon Kulczyki aufgestellt wurde, jedoch schlussendlich nicht zum Einsatz kam.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch aus Menner Hinsicht. „Leider wird uns Leon Geminger (1772) in Richtung Höxter verlassen. Wir konnten ihm nicht mehr die gewünschte Position in unserer Mannschaft anbieten, sodass er in Höxter sein Glück versuchen wird. Ich wünsche ihm dafür nur das Beste“, meint Michael Koch zum Abgang von Geminger.

Maik Engwer, Mannschaftsführer des Landesligisten TTV Höxter, freut sich derweil über den Zugang des 17-jährigen Talents. „Leon ist unser Wunschneuzugang. Er ist jung, talentiert und ein feiner Kerl. Da wir schon länger mit ihm in Kontakt standen, freuen wir uns umso mehr, dass er uns nun im oberen Paarkreuz der Landesliga verstärken wird. Mit ihm soll der Klassenerhalt gelingen“, freut sich Engwer über seinen neuen Mannschaftskameraden.

Thorsten Kleinert (links) hat zuletzt 2015 bei einem Showmatch in Bad Driburg als Coach (hier mit Sohn Daniel) fungiert. Foto: Sylvia Rasche

Der TuS Bad Driburg darf sich derweil über einen Rückkehrer freuen: Thorsten Kleinert (1822 Ranglistenpunkte) wechselt zurück zum TuS Bad Driburg. Der 56-jährige, der Anfang der 2000er-Jahre als Coach der Bundesliga-Damen fungierte und mit Driburg Deutscher Mannschafsvizemeister wurde, kommt von der SG Aumund-Vegesack in die Kurstadt, die er nach dem Landesliga-Klassenerhalt 2014 verlassen hatte. „Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Thorsten. Er wird sogar, aufgrund seines hohen TTR-Werts, sofort als Spitzenspieler der ersten Herrenmannschaft aufgeschlagen“, zeigt sich Mannschaftsführer Kevin Kösling, der mit Kleinert bereits in der Landesliga zusammengespielt hat, erfreut.