Wilhelmshaven gegen TuS N-Lübbecke mit Fans

„Es ist das Signal, auf das die Handballfans in Wilhelmshaven und in unserer gesamten Region sehnsüchtig gewartet haben! In Abstimmung mit der Stadt Wilhelmshaven und dem Gesundheitsamt haben wir die Möglichkeit, 660 Zuschauer in der Nordfrostarena zu empfangen“, verkündete der WHV am heutigen Montag (31. Mai) auf seiner Internetseite.

Das bereits im vergangenen Jahr erstellte Hygienekonzept für die Nordfrostarena wurde in der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt überprüft und für eine Auslastung von einem Drittel der zur Verfügung stehenden Sitzplätze genehmigt. Die Freude in Wilhelmshaven ist groß: „Wir bedanken uns bei der Stadt und dem Gesundheitsamt für die Möglichkeit und die Unterstützung, damit unsere Fans und unsere Sponsoren das Team in dieser Saison noch einmal live in der Halle unterstützen können“, sagte WHV-Manager Dieter Koopmann.

Chancen für Lübbecker Fans, das Spiel in der Halle zu verfolgen, sind aber gering. Der Großteil der verfügbaren Tickets dürfte bereits im Vorfeld von Dauerkarteninhabern und sogenannten Club 100-Mitgliedern, also Sponsoren des Vereins, abgefragt werden. Ob die Abendkasse vor dem Spiel noch öffnet, darüber will der Wilhelmshavener HV am Freitag um 13 Uhr auf seiner Internetseite informieren.

Neben den Auflagen des Gesundheitsamtes muss der WHV auch die Auflagen der Handballbundesliga umsetzen. Eine Testpflicht für die Zuschauer besteht demnach nicht. Der Zutritt und Aufenthalt während der gesamten Veranstaltung ist aber nach Vereinsangaben nur mit FFP-2-Maske erlaubt. Auch geimpfte Personen müssen laut WHV eine solche Maske tragen. Eine Ausnahmeregelung für maskenbefreite Personen gebe es nicht.

Plant hinter den Kulissen ebenfalls schon die ersten Öffnungsschritte: TuS-Geschäftsführer Torsten Appel hofft für die letzten beiden Heimspiele der Saison in der Merkur Arena auf bis zu 500 Zuschauer. Zunächst ist aber das Gesundheitsamt des Kreises am Zug. Foto: Oliver Krato

Torsten Appel hat die Entwicklung beim Gegner unterdessen aufmerksam verfolgt. Der Lärmpegel dürfte nach fast einem Jahr mit Geister-Atmosphäre am Freitag für alle Spieler ungewohnt hoch sein. Ein Problem erkennt Appel darin aber nicht: „Das sollte kein Nachteil für unsere Mannschaft sein. Ob 100 oder 600 Zuschauer – das hat keine Auswirkungen“, sagt der Geschäftsführer des TuS N-Lübbecke gelassen.

Den Hausherren dürfte die Unterstützung von den Rängen aber gelegen kommen, geht es für den WHV gegen den heimischen Aufstiegsanwärter doch um eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach der Pleite gegen Eisenach ist die Lage für die Wilhelmshavener, denen nach der Saison vier Punkte abgezogen werden, wieder bedrohlich geworden.

Von den Vorreitern wie dem HSV Hamburg, der beim Sieg gegen Eisenach (31:29) am vergangenen Freitag 1000 Zuschauer begrüßte, und Wilhelmshaven lässt sich Appel nicht unter Druck setzen. Dass auch der TuS N-Lübbecke die letzten beiden Heimspiele der Saison gerne mit Zuschauern bestreiten dürfte, ist kein Geheimnis. Aber: „Wir sind nach wie vor zurückhaltend“, sagt Lübbeckes Geschäftsführer, der einer Entscheidung durch die Kreisgesundheitsbehörde nicht vorweggreifen will.

Hinter den Kulissen wurde beim TuS in der Zwischenzeit bereits fleißig am Öffnungsplan gewerkelt. „Wir werden unser überarbeitetes Hygienekonzept heute Abend an den Kreis schicken“, berichtete Appel am Montag (31. Mai). Und zwar auf Basis der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung in NRW, die maximal 500 Fans zu Spielen zulasse.