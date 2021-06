Im Sommer nehmen 4500 Mannschaften bei den Erwachsenen in 16 Altersklassen am Spielbetrieb des Westfälischen Tennis-Verbandes teil – darunter 62 Teams aus dem Kreis Höxter . Die Mannschaften beginnen auf Bezirks- und Kreisebene am 5./6. Juni. Die Teams auf Verbandsebene starten eine Woche später. Das sind die Herren 60 des TC Warburg in der Westfalenliga, die Herren 30 des TC Bad Driburg und des TV Höxter in der Verbandsliga sowie die Herren 60 des TC Bad Driburg in der Verbandsliga. Der Jugend-Mannschaftsspielbetrieb beginnt am 19. Juni auf Bezirksebene und eine Woche später auf Kreisebene. In der Bezirksklasse schlagen die Juniorinnen U18 vom SV Bredenborn und die Junioren U15 des TC Bad Driburg und des TC Steinheim auf.