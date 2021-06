„Endlich steht die 40 nicht mehr vorne“, freut sich Stuhldreyer vor allem über ihre 39:00 Minuten über die zehn Kilometer des Bentfelder Abendlaufes. Damit hat sie die Frauen-Wertung ebenso gewonnen wie mit 18:34 Minuten über fünf Kilometer. Hier waren in der Gesamtwertung sogar nur zwei Männer schneller als die Bad Driburgerin. Am letzten Tag des neuntägigen Sololaufes nahm sie auch noch den Halbmarathon in Angriff. „Ich wollte gerne unter 1:30 laufen. Es sind 1:28:09 Stunden geworden“, freut sie sich und schickt ein dickes Dankeschön an „Pacer“ Jan Hobusch (Delbrück läuft). Der Sieger über die Zehner-Strecke ist den Halbmarathon extra gelaufen, um für Laura Stuhldreyer das Tempo vorzugeben.

Der männliche Abosieger der bisherigen Hochstift-Cup-Serie aus dem Kreis Höxter, Matthias Berkemeier von den LF Lüchtringen, hat diesmal „nur“ einen ersten Platz zu verbuchen, steht aber über alle drei Strecken auf dem Treppchen. Den Halbmarathon sicherte er sich dabei sogar mit 1:18,21 Stunden und hatte damit vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Dazu kamen jeweils zweite Plätze über die zehn und die fünf Kilometer. Insgesamt waren beim Solo-Abendlauf 464 Athleten am Start.

Erstmals bot der Bentfelder Abendlauf übrigens den Halbmarathon als Rennradstrecke an. Immerhin gut 20 Sportler stellten sich der schnellen Herausforderung. In 38:48 Minuten siegte Jan Braun, Organisator des 7CRun, vor Teamkollegin Bianca Fliesenberg (7CRun-Team, 38:49).

Die Hochstift-Cup-Serie geht schon am Feiertag in die nächste Runde. Etappenziel ist Meerhof. Der Eggelauf ist sogar bis zum 20. Juni offen. Vom 5. bis 13. Juni bietet zudem Marienloh seinen virtuellen Volkslauf an.

Die Altersklassensieger des Bentfelder Abendlaufes aus dem Kreis Höxter:

5 Kilometer:W20: Nina Rinteln Warburger SV, W30: Laura Stuhldreyer (7CRun-Team), M40:Markus Burges (Non-Stop-Ultra Brakel), M45: Tobias Kleibrink (TuS Hembsen).

10 Kilometer: W20:Alisa Zimmermann (Non-Stop-Ultra Brakel), W30:Laura Stuhldreyer (7CRun-Team), W65: Ursula Müller (Non-Stop-Ultra Brakel), M20: Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen), M35: Benedikt Hildmann (Non-Stop-Ultra Brakel), M70: Adalbert Grüner (Non-Stop-Ultra Brakel).

Halbmarathon: W30:Laura Stuhldreyer (7CRun-Team), W65: Ursula Müller (Non-Stop-Ultra Brakel), M20: Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen), M70: Adalbert Grüner (Non-Stop-Ultra Brakel).