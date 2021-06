Jetzt dürfen auch die Amateure wieder starten

Laut der neuen Corona-Verordnung sind bei Outdoor-Sportveranstaltungen dann auch wieder 300 bis 500 Zuschauer erlaubt. Die Vereine wollen aber erst prüfen, inwieweit das in Kürze realisierbar ist. Los geht es am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Juni, mit einem Springturnier bei der RSG Eggeland Alhausen. Die Verantwortlichen um Vorsitzende Sandra Redder haben sich ein Herz gefasst und den Termin am ursprünglichen Datum belassen. „Für uns war wichtig, dass Amateure wieder zugelassen sind“, berichtet Claudia Sander, zweite Vorsitzende der RSG.