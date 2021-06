Mit drei Sprüngen an die Spitze

„Wir wohnten in Lüchtringen nicht weit vom Sportplatz entfernt. Es gehörte einfach dazu, dass man damals dort zum Training ging“, erzählt Christina, die inzwischen Henke heißt und selbst zweifache Mutter ist. Die familiäre Atmosphäre bei den Leichtathletikfreunden und den Spaß am Sport hat sie auch Jahrzehnte später noch bestens in Erinnerung. „Die Erfolge kamen dann fast von selbst“, schmunzelt die 38-Jährige. Sprint und Weitsprung gehörten schnell zu ihre Lieblingsdisziplinen, bevor sie bei den Vereinsmeisterschaften einfach auch mal den technisch anspruchsvollen Dreisprung ausprobierte. „Man hat sofort gesehen, dass Christina Talent dafür mitbrachte“, erinnert sich Trainer Hans-Jörg Friedrich. Eigentlich waren bei den LFL vor allem erfolgreiche Mittelstreckler zu Hause. „Doch das war so überhaupt nicht mein Ding. Kurz und schnell – sehr gerne. Lang – lieber nicht“, bringt es Christina Henke auf den Punkt. Sie feilte intensiv an ihrer Technik und sprang schnell immer weiter. 1997 ging es erstmals über die zehn Meter, Platz fünf bei den Westfälischen Meisterschaften war der Lohn. Im Herbst des gleichen Jahres kam der Kreisrekordsprung von 10,44 Metern in Blomberg. Ein Dreisprung, den bis heute keine andere Leichtathletin im Kreis Höxter getoppt hat.