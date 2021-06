Brakel. Das Springturnier in Nordhessen war die erste Reitsportveranstaltung in der Region an der auch wieder Amateur-Reiter teilnehmen durften. Die letzten Turniere hatten Amateure coronabedingt im vergangenen Oktober bestritten. Das abschließende anspruchsvolle S-Springen mit über 30 Teilnehmern war aber überwiegend mit Profis gespickt.