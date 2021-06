A-Liga bleibt weiter zweigeteilt

Kreis Höxter -

Von Jürgen Drüke

Der Modus bleibt: Die Fußball-A-Liga wird auch in der Spielzeit 2020/21 in zwei Gruppen an den Start gehen. Bei den Gruppeneinteilungen wird es kaum Veränderungen geben. Einziger Unterschied beim Saisonstart am 15. August: In der ersten Gruppe werden nur acht und in der zweiten Gruppe weiterhin neun Teams untergebracht sein.