Verband plant Aufstiegsrunde

Versmold-Loxten -

Von Sören Voss

Trotz weiterhin hoher Corona-Zahlen rüstet sich der Handballverband Westfalen auch für den Fall, dass sich die Lage in den kommenden Wochen verbessert. Andreas Tiemann, Vizepräsident Spieltechnik, intensiviert deshalb für die Frauen- und Männer-Oberligen die Planungen einer Aufstiegsrunde. So könnten auf sportlichem Weg ermittelte Meister für die Saison 2021/22 in der dritten Liga gemeldet werden.