Von Sören Voss

Als Hubert Kaiser am Sonntagmorgen mit Hündin Emma seine Runde drehte, schwante dem Vereinsvorsitzenden des LC Solbad nichts Gutes. Nachts hatte es quasi durchgeregnet, außerdem kamen jetzt auch noch Orkanböen auf. „Bei diesem Wind hätte man niemand in den Wald schicken können“, sagte Kaiser später. Hinzu kam, dass im provisorischen Zielbereich auf dem Stadion-Parkplatz der vorgesehene Sprecher Henning Tonn fehlte, der, wie sich erst im Nachhinein herausstellte, erkrankt war. Der Clubboss selbst griff zum Mikrofon, und passend zum Start um 11 Uhr hatten sich bei neun Grad die Regenwolken verzogen und sich auch die Windböen deutlich abgeschwächt.

Weihnachtscross des LC Solbad Fotostrecke

Foto: Sören Voss

Wie ein Orkan fegte dafür Nils Pöhlker über die inzwischen gut abgetrocknete 16 Kilometer lange Strecke. Der 43-jährige Software-Entwickler aus Bad Lippspringe zog im Trikot von TSVE Bielefeld quasi vom Start weg alleine seine Runden und erreichte in 57:22 Minuten mehr als 70 Sekunden vor seinem Verfolger Volkmar Rolfes (TuS Eintracht/58:36 Min.) den Parkplatz. „Ich wollte immer schon ein großes Ding gewinnen. Das ist mein bisher größter Erfolg“, freute sich der ehemalige Triathlet im Ziel. Insgeheim hatte er mit dem Sieg und der damit verbundenen Weihnachtsbaum-Prämie bereits spekuliert: „Ich bin über Weihnachten mit meiner Freundin in Schweden, aber ich habe meinem Vater bereits gesagt, dass er nichts kaufen muss.“

Der Siegerbaum der Frauen ging an Franzi Bossow (TSVE), die mit 1:02:53 Min. ihren Aufwärtstrend bestätigte. „Es war mein erster Wettkampf mit der neuen Zahnspange. Das fühlt sich zwar noch ungewohnt an, aber ich hoffe, dass sich das positiv auf den ganzen Körper auswirkt und ich beim Herrmann die 2:02-Stunden knacke.“

Während Daniel Knoepke im Hauptlauf als Siebter die Altkreis-Fahnen hochhielt, erinnerte die 10-Kilometer-Distanz an die vereinsinternen Meisterschaften des LC Solbad. Bei den Herren siegte Jan Geisemeier in 33:45 Minuten vor Ingmar Lundström und Vereinskollege Paul Hundeloh, der am Vorabend als Handballer noch drei Treffer zum Brockhagener 25:22 gegen Steinhagen beigetragen hatte. In der Frauen-Wertung folgte hinter Siegerin Michelle Rannacher (DJK Gütersloh/36:54 Min.) ein Solbad-Trio: Carla Habighorst auf Rang zwei, vor Sabine Engels und Janna Geisemeier.

Insgesamt kamen 1008 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Wettbewerben ins Ziel. Ein Wert, mit dem Hubert Kaiser sehr zufrieden war: „Mehr könnten wir mit unserer Infrastruktur auch überhaupt nicht bewältigen. Wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet, sogar Läufer aus Meran waren heute dabei.“ Und so geht der Blick der Solbader schon Richtung Luisenturmlauf. Weil die für die Stadion-Bauarbeiten erforderlichen Temperaturen unwahrscheinlich sind, muss wohl wieder der Parkplatz herhalten. Aber wie man improvisiert, wissen die LC-Verantwortlichen ja nicht erst seit gestern.