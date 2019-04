Von Stephan Arend

Halle (WB). Am 1. Mai beginnt auch eine neue Zeitrechnung. Erstmals stehen sich nach dem Haller Bundesliga-Rückzug in der Sommerrunde die ersten Mannschaften der beiden heimischen Tennis-Großmächte gegenüber. Das letzte Regionalliga-Duell entschied im Juli 2016 Halle II in Versmold vorzeitig nach den Einzeln für sich.

Männer-Regionalliga: TC Blau-Weiß Halle - Tennispark Versmold. Eigentlich ist der Termin perfekt. Weil am 1. Mai in allen anderen Ligen noch nicht gespielt wird, erhofft sich auch Halles Mannschaftsführer Christopher Koderisch beim Derby eine größere Zuschauer-Resonanz als bisher – zumal die Blau-Weißen nach dem Bundesliga-Rückzug ihre Premiere als erste Mannschaft feiern und parallel auch das Frauenteam aufschlägt. Ärgerlich ist, dass die Personalplanungen der Gastgeber durcheinander gewirbelt worden sind. Vor allem der Ausfall von Justin Boulais tut weh. Der Kanadier ist nach dem Tod seiner Oma zurück in die Heimat geflogen, wird dort zudem einige Prüfungen absolvieren und den kompletten Mai ausfallen. Und für Rückkehrer Nico Schinke kommt das Derby nach einer Sehnenverletzung im Finger zu früh. »Wir wollen unseren Teil zu Top-Matches beitragen und ich hoffe, dass die Entscheidung erst in den Doppeln fällt«, sagt Koderisch. Auf Haller Seite geben die beiden holländischen Neuzugänge Guy Den Heijer und Ruben Konings ihr Debüt.

Aufgebot BW Halle: Guy Den Heijer, Justin Eleveld, Lennart Zynga, Ruben Konings, Christopher Koderisch, Maximilian Friese, Johannes Kolowrat.

Während das Saisonziel der Blau-Weißen bei drei oder vier Absteigern »Klassenerhalt« lautet, peilen die Gäste mit einer Profi-Mannschaft den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga an (das WB berichtete am 19. April ausführlich). Versmolds Teamchef Karsten Wolf musste im Vorfeld einige Absagen wegstecken. Doch die sollten bei dem

Versmolds Marvin Netuschil. Foto: Sören Voss Versmolds Marvin Netuschil. Foto: Sören Voss

auch in der Breite top besetzten Kader nicht ins Gewicht fallen. »Wir nehmen die Favoritenrolle an. Alle unsere Spieler stehen voll im Saft und haben ein besseres Ranking. Wir sind uns aber auch bewusst, dass zum Beispiel ein Lennart Zynga immer ein gefährlicher Gegner ist«, sagt Wolf.

Aufgebot TP Versmold: Daniel Masur, Carlos Boluda-Purkiss, Marvin Netuschil, Wilson Leite, Johan Nikles, Alessandro Petrone, Luca Gelhardt, Laurentiu Erlic.

Frauen-Regionalliga: TC Blau-Weiß Halle - Bonner THV. Während also die Männer als krasser Außenseiter antreten, wollen die Haller Frauen im Parallelspiel einen Auftaktsieg feiern – »und uns gleich nach oben orientieren«, so Teamchef Thorsten Liebich, dessen Team im Vorjahr auf den sportlichen Aufstieg verzichtete. Die Gäste sind als Aufsteiger ein unbeschriebenes Blatt. Viel wird laut Liebich davon abhängen, wie viele seiner ausländischen Spielerinnen Bonn in Halle aufbieten wird: »Sind es nur zwei, haben wir sehr gute Chancen.« Halle muss zwar auf Luisa Meyer auf der Heide

Halles Jainy Scheepens Foto: Stephan Arend Halles Jainy Scheepens Foto: Stephan Arend

(Abi-Vorbereitung) verzichten, schickt aber ein starkes Aufgebot, angeführt von Neuzugang Marina Yudanov, ins Rennen. Außerdem spielen: Jaimy Van de Wal, Jainy Scheepens, Claire Verwerda (der Neuzugang bildet eine Fahrgemeinschaft mit Halles Herren Den Heijer und Konings), Anna-Lena Linden, Derya Turhan und Lisa Halfmann als Backup.