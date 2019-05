Von Uwe Caspar

U11-Sparkassencup des SC Halle Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

»Bei uns gibt es keine Verlierer, gewonnen haben heute alle«, betont Moderator Manfred Gandelheid, der Ehrenpräsident des SCH. So tritt jedes teilnehmende Team der Endrunde die Heimreise mit einem »Pott« an. Der größte geht an die Hertha. Die Berliner Bubis nehmen es dem Veranstalter auch nicht krumm, dass beim glorreichen Einmarsch der Finalisten auf ihrem Namensschild das »h« in der Mitte fehlt. Die Herthaner sorgen im Halbfinale für eine Überraschung, als sie den Geheimfavoriten FC St. Pauli mit 4:1 ausschalten. Im Endspiel treffen Patrick Rey (2), Emil Langer und Filip Kutanowski. »St. Pauli war aber für mich die stärkste Mannschaft«, gibt Zehlendorfs Trainer Daniel Lindner zu. »Leider haben wir die ersten Halbzeit total verschlafen«, bedauert Hamburgs Coach Max Girlich den 0:4-Rückstand.

Im Match um Platz drei der »Champions League« ballern sich Girlichs Schützlinge den Frust des verpassten Finales von der Seele, fegen Arminia Bielefeld mit 10:0 vom Rasen. Trotz der Klatsche lobt Arminia-Betreuer Marco Rieke seine tapferen Verlierer »Insgesamt habt ihr eine tolle Vorstellung geliefert, Erfahrungen gesammelt und als viertbeste Truppe auch noch prima abgeschnitten«, schickt Rieke mit diesen aufmunternden Worten seine Youngster in die Kabine zurück. Stolz darf auch Ian Chamesi sein: Trotz der zehn Gegentore wird der Jung-Armine zum besten Turnier-Torhüter gekürt. Bester Torschütze: St. Paulis Ajdin Ibrahimovic mit 15 »Buden«.

Etwas angefressen ist nur Darmstadts Trainer Max Kohl, der sich über »Zeitklau« beschwert. Tatsächlich wird die zweite Halbzeit der »Lilien« gegen Aue schon nach zehn statt nach vorgeschriebenen zwölf Minuten abgepfiffen. Kohl hat genau mitgestoppt und ärgert sich über das Argument des Schiedsrichters: »Der hat nach unserem vieren Tor gesagt: ›4:0 – das reicht, ich pfeife jetzt ab‹.­‹ Wenn wir schon eine vierstündige Anreise in Kauf nehmen müssen, dann wollen wir auch über die volle Zeit spielen«, so der Darmstädter. Seine Kritik indes ist die einzige, ansonsten gibt’s nur Komplimente für den Ausrichter. Auch vom Berliner Daniel Lindner: »Es ist in Deutschland eines der besten E-Jugend-Turniere.« Seine Hertha hat sich bereits für die 28. Auflage am 16./17. Mai 2020 angemeldet. Auch Arminia und Wolfsburg haben zugesagt. Manfred Gandelheid jedoch will sich zurückziehen. »Schließlich bin ich schon 75 und möchte im nächsten Jahr hier lieber auf der Tribüne den Erdbeerkuchen genießen«, erklärt der Mann am Mikro augenzwinkernd.