Von Stephan Arend

Halle (WB). Spannender geht es nicht. Die Wettkämpfe in der 2. Bundesliga-West sind die passende Einstimmung auf den Tatort am Sonntagabend. Und eine Hauptrolle spielt das Team des Haller Golfclubs Teutoburger Wald. Beim Krimi am zweiten Spieltag in Köln hat nach acht Einzeln und vier Vierern erneut ein einziger Schlag über Erfolg und Misserfolg entschieden.

Neuling Halle belegte nach einem nervenaufreibenden Tag im Kölner Golf- und Landclub mit 41 Schlägen über Platzstandard Rang drei. Zwar trennte den Neuling nur ein Schlag vom zweiten Platz, den die Gastgeber belegten. Doch immerhin sicherten sich die Ostwestfalen Rang drei vor dem schlaggleichen Kontrahenten aus Wuppertal. Am Ende gab das bessere Streichergebnis den Ausschlag für Halle. Gold wert war somit das Birdie von Niklas Theilken und Fabian Jarck am letzten Loch des Vierers, ebenso wie die sehr gute Runde des Duos Julian Kunzenbacher und Yannick Köhnen. Diese Pluspunkte machten Rang drei möglich. Mit Profi-Spieler Kunzenbacher an Bord trat das Haller Team erneut in Bestbesetzung an. »Unter dem Strich waren die vielen Drei-Putts auf den guten, aber welligen Grüns unser Problem. Unglaublich, dass zwischen Platz zwei und fünf nur drei Schläge lagen.« Coach Ralf Ber­horst erklärt, warum seine Schützlinge nach Rang zwei zum Auftakt beim Heimturnier nun eine erneute Top-Platzierung knapp verpassten. Im Kampf um den Klassenerhalt liegt Halle mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zwei aber voll im Soll.

Nach den Einzeln lagen alle Mannschaften noch dicht beiein­ander. Gastgeber Köln führte mit 26 Schlägen über Platzstandard, vor Bergisch Land (+27), Halle und Essen (beide +31) sowie Hannover (+35). Für Halle spielte Fynn Hessenkämper im Einzel eine überragende 72er-Runde, gefolgt von Julian Kunzenbacher, der 73 Schläge benötigte.

Haller Einzelergebnisse

Fynn Hessenkämper 72

Julian Kunzenbacher 73

Niklas Theilken 77

Volker Krammenschneider 77

Fabian Jarck 78

Sebastian Kotthaus 78

Yannick Köhnen 80

Jan Semmerling 80 (Streicher)

Haller Vierer

Köhnen/Kunzenbacher 71

Theilken/Jarck 77

Joswig/Hessenkämper 78

Michael/Kotthaus 81 (Streicher)

2. Spieltag

1. Essen-Heidhausen +33

2. Golf & Land-Club Köln +40

3. Teutoburger Wald Halle +41

4. Bergisch Land Wuppertal +41

5. GC Hannover +43

Tabelle nach dem 2. Spieltag

1. Essen-Heidhausen 10 Punkte

2. Teutoburger Wald Halle 7

3. Golf & Land-Club Köln 6

4. GC Hannover 4

5. Bergisch Land Wuppertal 3

3. Spieltag: 23. Juni Hannover