Halle (WB/star). Darts-Legende Phil Taylor hat bereits 2007 und 2009 in Halle gewonnen. Nun können die heimischen Fans auch seinen Nachfolger live im Gerry Weber Event Center erleben. Der dreifache PDC-Weltmeister Michael van Gerwen tritt heute, 19 Uhr zu einem vierstündigen Darts-Spektakel an, das nach ihm benannt ist.

Beim »Best of Darts – Michael van Gerwen Guests« geht es zwar nicht um Ranglistenpunkte. Doch neben dem holländischen Superstar werden auch seine Profikollegen Max Hopp, Mensur Suljovic und Vincent van der Voort für Darts-Sport auf Weltklasse-Niveau sorgen. »Auf Darts-Galas wie nun in Halle sind mir meine kuriosesten Würfe gelungen«, verspricht »Mighty Mike« beste Unterhaltung. Auch Elmar Paulke, der durch seine WM-Übertragungen aus dem Alexandra Palace als deutsche Darts-Stimme bekannt geworden und auch in Halle dabei ist, erwartet spektakuläre Würfe: »Halle kann sich auf einen wunderbaren Abend freuen. Was diese Jungs ohne großen Druck spielen, ist oft noch einmal ein paar Klassen besser als die Leistungen bei großen TV-Turnieren.«

Bevor die vier Profis unter sich den Sieg ausspielen, als Schiedsrichter ist die Caller-Legende George Noble dabei, treffen sie zum Auftakt auf einen Amateur-Spieler. Und zumindest unter Fußballfans genießt einer dieser Darts-Amateure Kultstatus. Ansgar Brinkmann hat sich unter anderem im Trikot von Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt als weißer Brasilianer einen Namen gemacht – und ist um keinen Spruch verlegen. Der Darts-Fan musste nicht lange überlegen, für die Veranstaltung in Halle zuzusagen. »Ich kenne die Spieler natürlich aus dem TV. Gegen einen dieser Weltklasse-Jungs anzutreten, das ist schon etwas ganz Besonderes.«

»Wir freuen uns sehr, wieder ein Darts-Highlight zu veranstalten. Mit diesem Sportshow-Format können die Fans den faszinierenden Sport live bei uns erleben und bekommen die Gelegenheit, sich Autogramme oder Fotos von ihren Lieblingen zu besorgen«, sagt Ralf Weber (Prokurist Gerry Weber Management Event).

Wer das Darts-Spektakel spontan live erleben möchte, der kann auch noch an der Abendkasse Karten erwerben. Im Laufe des Tages sind auch in den WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen noch Tickets erhältlich.

Zeitplan: 18.40 Uhr Warm up und Auslosung, welcher Amateur auf welchen Profi trifft. 19.15 Uhr Spiel 1 mit Max Hopp. 19.45 Uhr Spiel 2 mit Mensur Suljovic. 20.15 Uhr Spiel 3 mit Vincent van der Voort. 20.45 Uhr Spiel 4 mit Michael van Gerwen (alle Best auf 9). 21.20 Uhr Charity-Match Michael van Gerwen gegen Tom Schneider, der den Startplatz mit 305 Euro für das Kinderkrebs-Projekt »Fruchtalarm« ersteigert hat. 21.30 Uhr Halbfinale 1. 22 Uhr Halbfinale 2. 22.30 Uhr Finale (alle Best of 11).