Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Für Dart-Fans aus Halle, Ostwestfalen und mit teils deutlich weiteren Anreisewegen ging am Mittwochabend ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Sie haben einige große Stars der Dart-Szene live auf der Bühne erleben. Unter ihnen nicht nur der dreifache Weltmeister und aktuelle Premier-League-Sieger Michael van Gerwen sondern auch Mensur »The Gentle« Suljovic, Vincent »The Dutch Destroyer« van der Voort und die große deutsche Dart-Hoffnung Max »Maximiser« Hopp.

Sie alle zeigten spektakuläre Wurfserien und sorgten damit für ausgelassene Partystimmung im Gerry Weber Event Center. Die »Gegner« der Dart-Stars waren an diesem Abend prominente Amateure – unter ihnen auch der »Weiße Brasilianer« Ansgar Brinkmann. »Als ich die Anfrage bekam habe ich sofort zugesagt. Gegen einen Weltmeister anzutreten, ist wirklich außergewöhnlich.« Das war für den überzeugten Dart-Fan und ehemaligen Profi von Arminia Bielefeld auch als Fußballer keineswegs alltäglich.

Bevor der Show-Wettkampf begann, gab es für einige Fans zunächst die Gelegenheit, ihre Idole bei einem Meet & Greet persönlich zu treffen. Die Stars nahmen sich viel Zeit für Autogramme, beantworteten Fragen und standen natürlich für Selfies zur Verfügung.

Die Nähe zu den Fans ist für die Profis des Präzisionssports eine Selbstverständlichkeit und ein Grund dafür, dass ihre Sportart zuletzt einen rasanten Aufstieg erlebt hat. Davon profitiert auch ein Youngster wie der Strausberger Martin Schindler (22), der erst seit 2017 die Startberechtigung für alle Pro Tour-Events besitzt.

Mittlerweile geht es bei Turnieren wie der Darts-WM im Londoner Alexandra-Palace um Preisgelder in Millionenhöhe. Millionen vor den Bildschirmen verfolgen – auch in Deutschland – die Jagd nach der Maximalpunktzahl von 180. Der große Zuspruch am Mittwochabend unterstreicht das. Michael »Mighty Mike« van Gerwen zeigte sich jedenfalls sehr angetan von der Lindenstadt. »Es ist schön, nach langer Zeit mal wieder herzukommen. Heute sind wir hier, um gemeinsam Spaß zu haben und gut zu scoren«, sagte der Weltranglistenerste, der zum Plausch mit den Fans gerne bereit war.

Kommentiert wurde der Abend von der deutschen Dart-Stimme, Elmar Paulke, der mit Fachkompetenz und seiner mitreißenden Art für Lacher sorgte. Dart-Exhibitions wie in Halle zählen nicht zu den Ranglisten-Turnieren, weshalb die Profis besonders oft spektakuläre Würfe wagen. Und wenn drei Pfeile in einem Triple-Feld die begehrte »180« markierten, gab es auch unter den Fans in Halle kein Halten mehr. Lautstarke Gesänge und grelle Kostüme in den Reihen der Zuschauer – die Atmosphäre hatte durchaus etwas vom WM-Flair im Londoner »Ally Pally«.

Ein weiterer Bericht über das Dart-Event folgt.