Halle (WB/mk). »Es ist die tolle Kombination aus Präzisionssport und guter Stimmung. Wir besuchen deutschlandweit Dart-Events und können sagen, dass es uns hier in Halle richtig gut gefällt«, sagt Martin Weisgut, der sich mit seiner Frau Nadine wie viele andere bunt kostümiert hat. Das hat bei den Dart-Fans Tradition und wird auch am Mittwochabend zelebriert.

Best of Darts Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

1200 Zuschauer im Eventcenter

Anlass ist der Show-Wettkampf »Best of Darts: Michael van Gerwen and Guests«, der 1200 Zuschauer von nah und fern in die Lindenstadt gelockt hat. Sie erleben eine Auswahl von Weltklasse-Spielern live auf der Bühne: neben dem aktuellen Weltmeister Michael van Gerwen, auch »Mighty Mike« oder schlicht »MVG« genannt, dessen niederländischer Landsmann Vincent van der Voort. Der »Dutch Destroyer« ist mit seinem schnellen Spiel ein echter Publikumsliebling.

Amateur nimmt Profi ein Leg ab

Das hochkarätige Teilnehmerfeld komplettieren die beiden deutschen Dart-Hoffnungen Max »Maximiser« Hopp und Martin Schindler sowie die aktuelle Nummer Sieben der Welt, Mensur Suljovic aus Wien. Gut gelaunt zeigen sie Nähe zu den Fans und treten gegen vier lokale Amateurspieler an, die sich erfolgreich um die Teilnahme beworben hatten. Zum Beispiel Yannik Grundmann von den »Dartfighters« aus Bielefeld. Ihm gelingt es gegen Hopp als Einzigem, bei seiner 1:6-Niederlage einem Profi ein Leg abzunehmen. Eine Leistung, die ihn sichtlich stolz macht.

Spaß und spektakuläre Würfe

Es kommt zudem zu dem Duell Marcel Teders gegen Vincent van der Voort, Hendrik Schmidt forderte Mensur »The Gentle« Suljovic heraus und »Mighty Mike« bekommt es mit Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann zu tun, der für seine Arminia-Vergangenheit vom Publikum mit lauten »Ansgar«- und »Bielefeld«-Sprechchören gefeiert wird, beim Duell mit dem dreifachen Weltmeister jedoch ohne Chance bleibt. Dies ist allerdings nicht sonderlich wichtig, denn Spaß und spektakuläre Würfe stehen eindeutig im Vordergrund. So auch beim Charity-Match zugunsten des Hilfsprojekts »Fruchtalarm« zwischen »MVG« und Tom Schneider. Da checkt der Niederländer unter tosendem Applaus mit einer 170, sprich dem höchstmöglichen Finish, aus.

Finale endet 6:3 für Max Hopp

Den Tagessieg sichert sich an diesem Abend Deutschlands aktuell erfolgreichster Spieler, Max Hopp. Zur Freude der Zuschauer entscheidet er das Finale mit 6:3 gegen Michael van Gerwen für sich. »Das ist mein erster Sieg gegen ihn«, freute sich der »Maximiser«, der sich – wie er Moderator Elmar Paulke verrät – für die Zukunft viel vorgenommen hat.

Bevor der Show-Wettkampf begann, gab es für einige Fans zunächst die Gelegenheit, ihre Idole bei einem Meet & Greet persönlich zu treffen. Die Stars nahmen sich viel Zeit für Autogramme, beantworteten Fragen und standen natürlich für Selfies zur Verfügung.