Von Stephan Arend

Halle (WB). Die Schlange vor dem Ticket-Schalter ist lang. Stillstand, das Gerry-Weber-Stadion thront noch in weiter Ferne und will einfach nicht näher kommen. Doch was als gebrauchter Tag ohne Eintrittskarte beginnt, endet einige Tage später mit einer Trainingseinheit mit einem Wimbledon-Sieger. Wunschdenken eines genervten Zuschauers oder vielleicht die Idee für einen Roman? Nein, Malte Bentfeld hat diesen ganz besonderen GWO-Moment wirklich erlebt.

Der Versmolder steht im Juni 2000 ohne Ticket in der langen Schlange, als er zwei Bekannte trifft, die im Turnierbüro arbeiten. Die suchen noch einen Helfer für den Kids Day. Und so verteilt Malte Bentfeld wenig später auf dem Haller Rasen Schläger an junge Zuschauer, die ein paar Bälle mit Profi Nicklas Kulti (GWO-Sieger von 1996) schlagen dürfen. »In einer kurzen Pause habe ich Kulti einen Ball zugespielt. Er hat mitgemacht und so haben wir zwei Minuten Bälle gespielt«, erinnert sich Bentfeld, der damals für Blau-Weiß Versmold in der 1. Kreisklasse antritt. Doch der 18-Jährige hat durchaus das Potenzial für höhere Ligen. Das findet auch ein Betrachter dieser kurzen, spontanen Trainingseinheit. Mike Best, Trainer von Jeff Tarango, ist immer auf der Suche nach Talenten für sein College-Team – und möchte den Jungen, der da ein wenig mit Nicklas Kulti zockt, bei einer Probeeinheit näher kennenlernen. »Erst hat er selbst mit mir gespielt und wirklich gute Tipps gegeben«, sagt Bentfeld. Doch damit nicht genug. Mike Best organisiert als Bonbon eine kurze Einheit mit Richard Krajicek. Der zählt damals zu den besten Spielern der Welt und hat vier Jahre zuvor in Wim­bledon triumphiert. Kein Wunder, dass sich Malte Bentfeld auch 19 Jahre später noch an die wohl aufregendsten zehn Minuten in seinem Tennis-Leben erinnert: »Richard Krajicek war ein netter Typ und hat seine Späße gemacht. Vor allem aber hat er jeden Volley so genau gespielt, dass er auch einen Bierdeckel getroffen hätte.«

Mike Best und Malte Bentfeld bleiben in Kontakt. Der Coach lädt ihn sogar nach Kanada ein. Doch hier endet die Geschichte vom Zuschauer, der von einem Profi-Trainer entdeckt wird. »College-Tennis in Amerika war für mich kein Thema. Ich wollte nicht so weit weg von Zuhause.« Und so spielt Malte Bentfeld auch danach in Versmold Tennis, bei Blau-Weiß, und später für den Tennispark, in elf verschiedenen Ligen. »In dieser Saison bin ich für die dritte Mannschaft in der Kreisliga gemeldet. Ich habe aber auch schon zusammen mit Daniel Masur im Verbandsliga-Team gespielt«, blickt der heute 37-jährige Bankkaufmann auf spannende Tennis-Jahre zurück.

Auf Haller Rasen hat Malte Bentfeld zwar nach der Einheit mit Richard Krajicek nie mehr gespielt. Doch am Turnier ist er in verschiedenen Funktionen weiter beteiligt gewesen. Er hat die Spielstandsanzeige bedient, Profis zur Dopingprobe begleitet und vor drei Jahren als Spielstatistiker einen Rekord dokumentiert: »Ivo Karlovic hat in Halle gegen Tomas Berdych 45 Asse geschlagen, so viele wie noch nie zuvor ein Spieler auf der ATP-Tour.«