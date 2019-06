Von Stephan Arend

Halle (WB). Die erste Mannschaft des Haller Golfclubs Teutoburger Wald eilt mit großen Schritten dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga West entgegen. Auch ohne Profi Julian Kunzenbacher erkämpfte sich der Aufsteiger am dritten Spieltag in Hannover einen starken zweiten Platz und verteidigte Rang zwei in der Gesamtwertung.

Nach vielen Positionswechseln und bei Temperaturen um 30 Grad entwickelte sich am Nachmittag bei den Vierern ein heißer Kampf zwischen Halle und Spitzenreiter Essen-Heidhausen um Platz zwei der Tageswertung. Der Kontrahent lag zwischenzeitlich mit fünf Schlägen vorne. »Doch dann haben unsere Jungs auf den letzten drei Bahnen noch einmal richtig Gas gegeben«, zog Halles Coach Ralf Berhorst vor seinen Schützlingen den Hut. Volker Kramenschneider/Jan Semmerling brachten ihr Team mit zwei Birdies auf Bahn 16 und 17 wieder heran, ehe es zum Showdown am 18. Loch kam. Um Essen noch abzufangen, mussten Fynn Hessenkämper und Moritz Joswig ihre Runde mit einem Birdie beenden. Die Haller Youngster hielten dem Druck stand. Joswig platzierte seinen Abschlag drei Meter an die Fahne und Hessenkämper versenkte den Putt. »Ein unglaubliches Finish. Somit sind wir mit Essen gleichgezogen und haben dank des besseren Streichergebnisses Platz zwei der Tageswertung gewonnen«, jubelte Ralf Ber­horst.

Mit den ungewöhnlichen Bedingungen in Hannover kam die Mannschaft der Gastgeber am besten klar. Die Anlage glich wegen Umbauarbeiten einer Baustelle, so dass alle 18 Bahnen verkürzt wurden und auf kleineren, provisorischen Grüns gespielt werden musste. Wie an den ersten beiden Spieltagen lag das Feld am Vormittag zunächst eng beisammen, die Einzel waren von Positionswechseln geprägt. Halle beendete die erste Runde als Zweiter – hinter Hannover und mit drei Schlägen Vorsprung vor Essen. Moritz Joswig spielte mit drei unter Par eine herausragende Einzelrunde, doch auch seine Teamkollegen brachten allesamt gute Ergebnisse ins Clubhaus.