Von Stephan Arend

Halle (WB). Die erste Mannschaft des Haller Golfclubs Teutoburger Wald hat eine starke Saison in der 2. Bundesliga/West mit dem vorzeitigen Klassenerhalt gekrönt. »Wenn mir das vor dem ersten Spieltag angeboten worden wäre, dann hätte ich sofort unterschrieben«, sagte Ralf Berhorst. Der Coach musste auch beim vierten Auftritt seiner Schützlinge in Essen lange um den Erfolg zittern, ehe Platz drei in der Tageswertung das Saisonziel schon perfekt machte.

»An jedem Spieltag ist die Entscheidung mit den letzten Putts gefallen. Die Jungs haben alle bis zum letzten Loch durchgezogen. das hat sich gelohnt«, lobte Ber­horst. In der Tat würde das Haller Team bei »ein paar Schlägen mehr« noch um den Klassenerhalt zittern müssen. Doch stattdessen kann es nun das Saisonfinale am 4. August im Golfclub Bergisch Land genießen.

Auch weil die Stammkräfte Niklas Theilken und Christopher Michael fehlten, war der Einsatz von Spitzenspieler Julian Kunzenbacher goldwert. Er erzielte sowohl im Einzel als auch im Vierer mit Sebastian Kotthaus das beste Ergebnis der Mannschaft. Der Profi kam kurzfristig zum Einsatz, weil er beim Turnier der Challenge-Tour in Österreich nach zwei Runden am Cut gescheitert war. Kunzenbacher, der zuvor für einige Veranstaltungen aufgrund seiner Ranglisten-Position gar nicht zugelassen war, muss noch einige gute Ergebnisse erzielen – ansonsten droht statt der mittelfristig angestrebten Qualifikation für die erstklassige European-Tour der Abstieg in die 3. Liga des Profi-Golfsports.

Starker Youngster Müller

Beim Liga-Wettkampf in Essen bauten die Gastgeber ihren Vorsprung in der Tabelle aus und sind nicht mehr einzuholen. Dahin entwickelten sich, wie schon an den Spieltagen zuvor, spannende Duelle um die Plätze. Halle lag in den Einzeln zunächst auf dem letzten Platz, arbeitete sich aber auf Rang vier vor. In den Vierern machten die Ostwestfalen weiteren Boden gut, zogen an dem führenden Team aus Köln vorbei und hatten am Ende nur zwei Schläge Rückstand auf den Tageszweiten Hannover. Einen Anteil am Erfolg hatte auch Nachwuchstalent Maximilian Müller. Der 14-Jährige ersetzte in den Vierern den verletzten Jan Semmerling und zeigte mit Partner Volker Krammenschneider eine Top-Leistung. »Maximilian wird nächste Saison fest zum Team zählen«, hat sich Coach Ralf Berhorst bereits festgelegt.

Auf einen Blick

Einzel

Julian Kunzenbacher 69

Sebastian Kotthaus 72

Fynn Hessenkämper 75

Fabian Jarck 77

Yannick Köhnen 77

Moritz Joswig 79

Volker Krammenschneider 80

Jan Semmerling (82)

Vierer

Kotthaus/Kunzenbacher 69

Krammenschneider/Müller 74

Jarck /Köhnen 76

Hessenkämper/Joswig (77)

Endergebnis 4. Spieltag

1. Essen-Heidhausen +15

2. Hannover +26

3. Halle +28

4. Köln +32

5. Bergisch Land +48

Tabelle nach 4 Spieltagen

1. Essen-Heidhausen 18 Pkt.

2. Halle 14 Pkt.

3. Hannover 13 Pkt.

4. Köln 9 Pkt.

5. Bergisch Land 6 Pkt

Letzte Spieltag: 4. August

Vogt gewinnt in Wien

Einen weiteren Erfolg für den Golfclub Teutoburger Wald feierte Luisa Vogt beim Internationalen Austrian Girls Turnier in Wien. Das 15-jährige Ausnahmetalent sicherte sich mit starken Runden von 74, 76 und 77 einen Start-Ziel-Sieg und schaffte dank Platz eins den Sprung in die Jugend-Weltrangliste.