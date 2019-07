Von Stephan Arend

Eingeladen hatten der Ausschuss für Vereins- und Kreisentwicklung (AVK) und der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss (KSA). Lehrwart Kilian Krämer und der KSA-Vorsitzende Philip Dräger stellten die neuen Regeln auch anhand von Video-Sequenzen aus Bundesliga-Spielen oder Partien der Frauenfußball-WM vor und beantworteten die Fragen der Vereinsvertreter. Außerdem tauschten sich die Teilnehmer noch über andere Themen aus. »Es gab die Anregung, auch vor den Hallen-Meisterschaften über die Regeln zu informieren«, sagte der AVK-Vorsitzende Daniel Eikelmann. Zudem wurde noch einmal über die neue (von den Vereinen teils heftig kritisierte) Einteilung der B-Liga-Staffeln diskutiert. Eikelmann und seine Mitstreiter hätten sich allerdings eine größere Resonanz gewünscht. Nicht einmal ein Drittel aller Vereine aus dem Fußballkreis waren vertreten. Aus dem Altkreis haben laut Eikelmann allein TSV Amshausen und BV Werther an der Veranstaltung teilgenommen.

Kommentar Gemeckert wird ständig. Die neue Staffeleinteilung etwa passt vielen heimischen Vereinen überhaupt nicht in den Kram. Und wetten, dass auch in der kommenden Saison in nahezu jedem Kreisliga-Spiel Entscheidungen kritisiert werden? Dabei würde so mancher Ärger gar nicht erst aufkommen, wenn sich Spieler und Trainer mehr mit den Regeln befassen. Ohnehin kann es nicht schaden, wenn sich alle Beteiligten in regelmäßigen Abständen abseits der Hektik auf dem Platz treffen und bei einem Bier ganz in Ruhe diskutieren. Veranstaltungen wie die am Dienstagabend fördern das Verständnis für den anderen. Umso bedauerlicher ist, dass sich nur Vertreter aus zwei Altkreis-Vereinen zwei Stunden Zeit genommen haben. Stephan Arend

Die wichtigsten Regeländerungen im Überblick

Handspiel

Die (neuen) Handspiel-Regeln waren ein Schwerpunkt der zweistündigen Veranstaltung. »Natürlich ist auch über den nicht gegebenen Elfmeter für Arminia gesprochen worden«, sagt Daniel Eikelmann. Für den Trainer des A-Ligisten BV Werther bleibt insbesondere die Handspiel-Regel komplex: »Es gibt nicht immer Schwarz oder Weiß. In manchen Fällen bewegt sich der Schiedsrichter in einer Grauzone.« Gleichwohl helfe es schon, folgende Grundregeln im Hinterkopf zu haben:– ein Vergehen liegt in der Regel vor, wenn ein Spiel den Ball mit dem Arm/der Hand berührt und dabei seinen Körper unnatürlich vergrößert.– wenn die Hand/der Arm über der Schulter ist, liegt selten eine natürliche Körperhaltung vor, so dass dann auf Handspiel entschieden wird.– es liegt kein Vergehen vor, wenn der Ball direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich Fuß) eines Spielers an dessen Hand/Arm springt – oder an die Hand/den Arm eines anderen Spielers.– bei einer Grätsche wird es nicht geahndet, wenn der Ball den Stützarm berührt.– ein mit der Hand/dem Arm erzieltes Tor zählt grundsätzlich nicht.

Auswechslungen

Vorbehaltlich anderer Anweisungen des Schiedsrichters muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen.

Entscheidungen

Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung zur Spielfortsetzung nicht mehr ändern, wenn das Spiel wieder aufgenommen wurde.

Im Zweifel der Trainer

Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe, Gelb-Rote oder Rote Karte erhalten. Kann der Täter nicht eruiert/identifiziert werden, wird der höchstrangige Trainer in der Technischen Zone bestraft.

Behandlung vor Elfmeter

Bei einem Strafstoß darf der verletzte Strafstoßschütze auf dem Spielfeld untersucht und/oder behandelt werden, damit er ihn anschließend ausführen kann.

Schiedsrichterball

Ein Schiedsrichterball erfolgt mit dem Torhüter (bei Spielunterbrechung im Strafraum) oder einem Spieler des Teams, das den Ball zuletzt berührt hat, an der Stelle, an der der Ball zuletzt berührt wurde. Alle anderen Spieler (beider Teams) müssen einen Abstand von mindestens vier Meter einhalten.

Keine Luft mehr

Wenn der Ball den Schiedsrichter (oder einen anderen Spieloffiziellen) berührt und danach ins Tor geht, der Ballbesitz wechselt oder ein Angriff lanciert/gestartet wird, gibt es einen Schiedsrichterball.

Torhüter nimmt Ball auf

Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht hat, darf er danach den Ball in die Hand nehmen.

Verbale Vergehen

Alle verbalen Vergehen werden mit indirektem Freistoß geahndet.

Freistoß im Strafraum

Bei Freistoß im eigenen Strafraum ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen.

Abstand zur Mauer

Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens einem Meter zur Mauer einhalten. Nichteinhalten des Abstands wird mit indirektem Freistoß geahndet.

Fuß auf der Linie

Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss der Torhüter mindestens einem Teil seines Fußes auf oder über der Linie haben. Er darf nicht hinter der Linie stehen.

Abstöße

Bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wird und sich bewegt Er muss den Strafraum nicht verlassen.

Wegtreten ist wie Werfen

Das Wegtreten eines Gegenstands ist genauso zu ahnden wie das Werfen eines Gegenstands.

Einwurf

Der Abstand beim Einwurf beträgt mindestens zwei Meter.

Notbremse

Eine Notbremse kann nachträglich mit der Gelben Karte geahndet werden, wenn der Schiedsrichter auf Vorteil entschieden hat.