Von Stephan Arend

Halle. Das erst 14-jährige Toptalent Pauline Bruns (Kasseler TC/Nummer zwei ihrer Altersklasse in Deutschland) und der an Position eins gesetzte Iserlohner Zweitliga-Spieler Thorsten Bertsch haben das Preisgeldturnier Ritzenhoff Open auf der Anlage des TC Blau-Weiß Halle gewonnen. Erfolgreichste heimische Teilnehmerin war Derya Turhan, die das Finale erreichte.

Dort musste sich die 27-Jährige erst zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Einzel geschlagen geben. Nach einem kräftezehrenden, dreistündigen Halbfinalkrimi und nur kurzer Pause fehlten am Ende auch einige Körner, um den überzeugenden Youngster in Schach zu halten. »Mittlerweile kann ich sagen, dass Tennis mein Hobby ist«, nennt Derya Turhan neben ihrem Selbstvertrauen nach den vielen Siegen einen weiteren Grund für ihre Erfolgsserie. Während ihre junge Halbfinalgegnerin Svetlana Iansitova (als Nummer 114 der deutschen Rangliste in Halle topgesetzt) einige Tränen verdrückte, geht Turhan mit der nötigen Lockerheit auf den Platz. Priorität genießt schließlich die Forschungsarbeit in Münster zum Thema »Burnout im Studium«. Ziel ist der Doktor-Titel der Psychologie.

Ehrgeizig ist Halles erfolgreichste Spielerin der vergangenen Jahre allerdings noch immer. Die Nachricht, dass die Blau-Weißen aus wirtschaftlichen Gründen in der kommenden Saison statt in der 2. Bundesliga »nur« noch in der Westfalenliga antreten, hat sie nach eigenen Worten traurig gemacht. Mit einigen Tagen Abstand hat sich Derya Turhan dann trotz Angebote anderer Vereine entschieden, weiterhin für Halle zu spielen: »Mir sind meine Teamkolleginnen und die Leute im Verein wichtiger als die Spielklasse. Wir werden nächste Saison eine echte Haller Mannschaft haben – mit Spielerinnen, die ich sehr mag und die wie ich schon lange in diesem Klub sind.«

In der Männer-Konkurrenz war für Blau-Weiß Halles Christopher Koderisch (ebenso wie für seinen Teamkollegen Johannes Kolowrat) im Viertelfinale Endstation. Sein junger, überzeugender Gegner David Tesic verdiente nach der Endspielniederlage gegen den topgesetzten Thorsten Bertsch 300 Euro Preisgeld. Bei der One-Tennispoint-WM während des Haller ATP-Turniers hätte der Gladbacher beinahe mit nur einem Ballwechsel deutlich mehr Preisgeld und eine Reise nach Dubai gewonnen. Doch er vergab im Finale einen »Elfmeter«. Als Trost schenkte ihm Alexander Zverev damals zwei Schläger. Tesic: »Die werden in einer Vitrine ausgestellt. Daran, dass ich den letzten Ball verschlagen habe, musste ich einige Tage knabbern.« Turnierleiter Thorsten Liebich zog trotz der Absage des an zwei gesetzten Lars Hoischen (Herford/verletzt) und von Mitfavoritin Anna-Lena Linden (Halle/Grippe) wegen der Rekord-Beteiligung und der Qualität vieler Partien ein zufriedenes Fazit. Ärgerlich nur, dass Julia Avdeeva nach dem Auftaktsieg gegen die an zwei gesetzte Tanja Klee nicht mehr antrat.

Halbfinale Frauen: Turhan (Halle) - Iansitova (Ickern) 7:5/4:6/6:4, Bruns (Kassel) - Dembeck (BTTC) 6:2/6:4. Finale: Turhan - Bruns 4:6/5:7.

Halbfinale Männer: Bertsch (Iserlohn) - Minakov (Ickern) 6:1/7:5, Tesic (Gladbach) - Kharenko (Lohne) 6:3/6:2. Finale: Bertsch - Tesic 6:4/7:5.

Finale Nebenrunde Frauen: Tanja Klee (Halle) - Großeastroth (Stukenbrock) 6:2/6:0.

Finale Nebenrunde Männer: Tim Klee (Halle) - Burgschweiger (Minden)6:1/3:6/6:2.