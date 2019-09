Halle (arz). In der Volleyballabteilung des SC Halle hat sich so einiges getan. Während Trainer Bori Rzeha mittlerweile bei den selbst ernannten »Volleyballfeen« sein Wissen einbringt, nimmt bei den Männern nun eine Frau an der Seitenlinie Platz.

Männer-Oberliga: Nach dem Abgang von Libero Niklas Feix hat der Neuling einen neuen Abwehrchef gefunden. Daniel Böske hat zuvor beim ehemaligen Ligakonkurrenten Post SV Bielefeld III im Außenangriff agiert. Unterstützung erhält er dabei von David Rietz, der vom Zuspiel auf die vakante Position rückt. Die größte Veränderung gab es aber außerhalb des Spielfeldes mit der Verpflichtung von Trainerin Nicole Abelshausen. »Ich habe schon in der letzten Saison jemanden gesucht, der die Männer noch weiter nach vorne bringen kann. Nicole sorgt für frischen Wind, unsere Zusammenarbeit trägt bereits Früchte«, sagt Aufstiegscoach Bori Rzeha, der den frühzeitigen Klassenerhalt als Saisonziel angibt. So sieht es auch Abelshausen: »Wir sind zwar Neuling, wollen aber von Anfang an zeigen, dass auch wir einiges zu bieten haben. Ich wünsche mir, dass wir uns in der Oberliga etablieren. Vielleicht können wir als Überraschungsteam einen guten Saisonstart hinlegen.« Die ersten Oberliga-Punkte werden Samstag, 18 Uhr in der Sporthalle Masch 2 gegen VV Humann Essen III vergeben.

Kommentar Beim Pokalfinale und bei der Olympia-Qualifikation haben mehr als 10.000 Fans die Faszination Volleyball live im Haller Stadion erlebt. Von der Stimmung und der sportlichen Klasse schwärmen einige heimische Zuschauer noch heute. Natürlich erreichen die Spieler des SC Halle kein Profi-Niveau und die Sporthalle Masch hat auch nicht das Flair der benachbarten Arena. Doch auch in der Oberliga wird schon attraktiver Sport geboten, der mitreißen kann. Warum also nicht einmal bei den Heimspielen vorbeischauen? Sprungkraft, Spielwitz und taktische Feinheiten gibt es diesen Samstag in Halle sogar zum Nulltarif. Stephan Arend

Neuzugänge: Daniel Böske (Telekom Post SV Bielefeld III/Libero), Nicole Abelshausen (Trainerin). Abgänge: Sebastian Liese, Niklas Feix (Studium in Düsseldorf). Kader ohne Zugänge: Tejas Kosfeld, Julian Scheller (Zuspiel), Philip Rosenthal, Jörg Mortsiefer, Maximilian Köhne (Diagonal), Aaron Geiß, Michel Thies, Henning Herrndörfer (Außenangriff), Dennis Luckas, Nicolas Schlüter, Cedric Dessin, Johannes Katzer (Mittelblock), David Rietz (Libero).

Frauen-Landesliga: Nach unzähligen Jahren an der Seitenlinie gab Trainerin Maria Wiedenlübbert nach Saisonende ihr Amt ab und übergab das Zepter an Trainer Bori Rzeha. Auch Julia Stötefalke und Jana Kreutzer haben die Volleyballschuhe an den Nagel gehängt. In Anne-Sophie Berberich (Gütersloher TV) und Marieke Raatz (SV 1860 Minden) stoßen zwei Neuzugänge zum Kader, die sich schnell integriert haben. Zudem rücken in Fenja Eckhard und Magdalena Perstrup zwei schlagkräftige Eigengewächse auf, die in der letzten Saison schon sporadische Einsätze bekommen haben. Keine große Freude bereitet hingegen nach dem Abstieg aus der Verbandsliga die Staffeleinteilung, die den SC bis an die holländische Grenze fahren lässt. »Wir kennen nicht ein Team, weshalb jeder Vorrundenspieltag für uns eine Wundertüte werden wird. Unser Fokus liegt ganz auf unser Spiel, denn wir wollen ganz oben mitspielen«, sagt Rzeha.

Neuzugänge: Anne-Sophie Berberich (Gütersloher TV), Marieke Raatz (SV 1860 Minden), Fenja Eckhard, Magdalena Perstrup (beide eigene Zweite). Abgänge: Julia Stötefalke, Jana Kreutzer sowie Trainerin Maria Wiedenlübbert. Kader ohne Neuzugänge: Anna Rzeha, Katharina Luckas (Zuspiel), Anja Studt, Jessica Wenzel, Julia Proksch (Außenangriff), Anne Wiedenlübbert, Veronique Herrndörfer (Mittelblock), Vera Lückebergfeld (Libero).

Männer-Bezirksliga: SC Halle II wird in der kommenden Saison vom Trainerteam Björn Kranenberg/Jörg Renter gecoacht. Trotz der Abgänge von Kapitän Patrick Meinicke und Patrick Buske sowie vieler unbekannter Gegner will die Reserve möglichst wieder um den Aufstieg mitspielen. Positiv: Trotz neuer Staffelzugehörigkeit kommt es auch in dieser Saison zu Duellen mit dem Nachbarn Spvg. Steinhagen.