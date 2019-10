Von Stephan Arend

Halle (WB). Lennart Zynga hat das Tennis-Preisgeldturnier Sportpark Indoor Open in Halle gewonnen. Im Finale setzte sich der Lokalmatador des TC Blau-Weiß Halle gegen den topgesetzten Zweitliga-Spieler Dominik Bartels (Wilhelmshaven) mit 2:6/6:2/10:8 durch. Neben Punkten für die Deutsche Rangliste gab es als Lohn einen Siegerscheck in Höhe von 900 Euro. Halles Tanja Klee sorgte mit ihrer Halbfinalteilnahme für das beste heimische Ergebnis im Damenfeld. Es siegte die ungesetzte Julia Avdeeva (TuS Ickern).

Stockholm, Paris, Tallin – Lennart Zynga war in diesem Jahr schon bei vielen Turnieren im Einsatz – allerdings nicht als Spieler, sondern als Coach von Ausnahmetalent Marc Majdandzic. Neben den Punktespielen für die Blau-Weißen hatte 2019 bis dato nur ein einziges Turnier absolviert. »Umso besser Marc wird, umso weniger Zeit habe ich, selber zu spielen«, erklärt der 27-Jährige ohne Bedauern seine seltenen Auftritte auf dem Court – und warum er in der neuen Rangliste von aktuell Position 71 auf 189 zurückfallen wird. Dennoch weiß er genau: »Gerade in der Halle spielt kein Gegner gerne gegen mich, weil ich allein mit meinem Aufschlag immer gefährlich sein kann.«

So nun auch im Sportpark, wo Lennart Zynga das Endspiel mit einer Energieleistung drehte und nach 2016 und 2017 erneut triumphierte. Ganz aus der kalten Hose hat er seine Topleistungen allerdings nicht abgerufen: »Ich habe die letzten zwei Wochen trainiert, um vor allem körperlich mithalten zu können.« Der Plan ging auf: Nach zwei deutlichen Auftaktsiegen lieferte sich Zynga mit seinem Haller Teamkollegen Christopher Koderisch ein ansehnliches Viertelfinale (6:3/6:4) und schaltete in der Vorschlussrunde den jungen Holländer Amadatus Admiraal aus. Dieser hatte zum Auftakt mit dem Erfolg über den an zwei gesetzten Johann Willems für den ersten Paukenschlag gesorgt. Wie stark das Turnier in der Breite besetzt war, zeigte sich auch beim Erstrunden-Match von Philipp Scholz, der Vorjahressieger Alexander Mannapov nicht den Hauch einer Chance ließ. Da fiel es auch überhaupt nicht ins Gewicht, dass Mitfavorit Justin Eleveld (Blau-Weiß Halle) kurzfristig absagen musste, weil er das Halbfinale eines ITF-Weltranglisten-Turniers erreicht hatte – und die im Damen-Wettbewerb topgesetzte Shaline-Doreen Pipa im Halbfinale wegen einer Oberschenkel-Verletzung passen musste.

Tanja Klee unterstrich bei ihrem Heimspiel die konstant guten Leistungen des Jahres 2019. Die angehende Grundschullehrerin lieferte in der Vorschlussrunde auch Franziska Sziedat (Hannover)/immerhin die Nummer 45 der Deutschen Rangliste) beim 4:6/3:6 über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Zuvor hatte die Hallerin im Viertelfinale Nervenstärke bewiesen, sich gegen Alice Violet (Nummer vier der Setzliste/DTB 85) mit 10:5 im Matchtiebreak durchgesetzt.

Turnierleiter Thorsten Liebich freute sich auch über das Abschneiden der heimischen Spieler im B-Feld, das zu den parallel ausgetragenen Haller Stadtmeisterschaften zählte. In Sieger Tom Sötebier, Finalist Dustin Roths und Matty Frommann erreichten gleich drei Spieler der Blau-Weißen die Vorschlussrunde.

Auf einen Blick

Sportpark Indoor Open – Herren-Viertelfinale: Bartels (Wilhelmshaven) - Minakov (Ickern) 6:3/4:6/12:10, Scholz (Sennelager) - Squire (Düsseldorf) 5:1 Aufgabe, Zynga - Koderisch (beide Halle) 6:3/6:4, Admiraal (Gladbach) - Künkler (SuS Bielefeld) 6:2/6:2. Halbfinale: Bartels - Scholz 6:2/6:2, Zynga - Admiraal 6:4/6:3. Finale: Zynga - Bartels 2:6/6:2/10:8.

Frauen-Viertelfinale: Pipa (Hannover) - Glantz (Berlin) 6:2/6:3, Avdeeva (Ickern) - Rumpf (Ickern) 6:2/7:6, Klee (Halle) - Violet (Braunschweig) 6:2/4:6/10:5, Sziedat (Hannover) - Rivkin (Hannover) 6:3/7:5. Halbfinale: Avdeeva - Pilpa kampflos, Sziedat - Klee 6:4/6:3. Finale: Avdeeva - Sziedat 4:6/6:1/10:6.

Sportpark Indoor Open/B-Feld – Halbfinale: Roths (Halle) - Wiesmann (Espelkamp) 6:3/4:1 Aufgabe, Sötebier - Frommann (beide Halle) 6:2/3:6/10:4. Finale: Sötebier - Roths 7:6/6:1.