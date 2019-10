Am dritten Spieltag hat SC Halle in einem Krimi die Nerven behalten und die ersten Oberliga-Punkte der Vereinsgeschichte geholt. Foto: Gunnar Feicht

Halle (WB/arz). Für den ersten Oberligasieg der Haller Volleyballer hätte kein besseres Drehbuch geschrieben werden können. Minutenlange Höchstspannung lag in der Luft, bevor ein direkter Block den Krimi zum 33:31 beendete. Während Halle II das Bezirksliga-Derby gegen Steinhagen dominierte, feierten die SC-Frauen in der Landesliga einen 3:1-Erfolg.

Männer-Oberliga: SC Halle – TSC Gievenbeck II 3:1 (26:24,25:19,19:25,33:31). Die Haller starteten gut in die Partie und merkten schnell, dass sie mit dem Favoriten an diesem Tag mithalten können. Noch mehr sogar, denn nach knapp 45 Minuten Spielzeit lag der Neuling 2:0 in Führung. Eine gute Blockarbeit war der Grundstein für den Erfolg, Schwächen im Aufschlag blieben ohne Folgen. Besonders die Umstellung auf der Liberoposition mit Julian Scheller brachte dem Haller Spiel neue Impulse und Sicherheit. Daniel Böske spielte neben Michel Thies als zweiter Außenangreifer und sorgte für die zuletzt fehlende Alternative im Angriff. »Vor allem unsere Angriffsquote war heute sehr gut, sodass wir immer mächtig Druck ausüben konnten«, freute sich Trainerin Nicole Abelshausen. Doch nach zu vielen Eigenfehlern ging der dritte Durchgang an die Gäste. Und der folgende Satz war nichts für schwache Nerven. Gievenbeck hatte beim 24:22 alle Trümpfe in der Hand, doch der SC kämpfte sich zurück. Es entwickelte sich ein echter Krimi, der erst durch einen Block von Diagonalangreifer Philip Rosenthal zum 33:31-Endstand beendet wurde.

Nun steht eine vierwöchige Herbstpause an, in der ein Teil der Mannschaft an die dänische Westküste reist, um dort unter Coach Bori Rzeha zu trainieren und Testspiele zu absolvieren. »Mit dem Rest feile ich hier an Technik und Taktik«, lautet der Plan von Abelshausen.

Frauen-Landesliga: TV Jahn Rheine – SC Halle 1:3 (19:25, 25:20,10:25,18:25). Nach gewonnenem ersten Satz schlichen sich erneut viele unnötige Fehler ins Haller Spiel, sodass Rheine zum 1:1 ausgleichen konnte. »Es gab eine laute Ansprache. Danach haben wir nahezu fehlerfrei gespielt«, freute sich Trainer Bori Rzeha über die beste Phase. Doch es folgten harmlose Angriffe, und auch wegen mangelnder Konzen­tration geriet Halle in Rückstand. Rzeha rüttelte in der Auszeit nochmal seine Spielerinnen wach. Während Julia Proksch eine fulminante Aufschlagserie hinlegte, droschen Anja Studt & Co. einen Angriff nach dem nächsten ins gegnerische Feld. Am Ende des Tages war es Magdalena Perstrup, die mit einem krachenden Angriff ihr letztes Spiel im Haller Dress beendete. Sie zieht es ab November ins Ausland.

Männer-Bezirksliga: Spvg. Steinhagen – SC Halle II 0:3 (14:25,16:25,13:25). Im Altkreis-Derby siegte die Haller Reserve überaus deutlich. Das Team war haushoch überlegen, hat den Sieg aber teuer erkauft. Weil Marco Kretschmann (Bänderriss) und Tim Waterbör (knickte ebenfalls um) verletzt ausschieden, hielt sich der Jubel in Grenzen.