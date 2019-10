Tom Clavel wird TC Blau-Weiß Halle in der Sommer-Saison in allen Spielen zur Verfügung stehen. Foto: Stephan Arend

Von Stephan Arend

Halle/Versmold (WB). Das Männerteam ist 2018 aus der 1. Bundesliga abgemeldet worden. Im Sommer hat sich die Gerry Weber Management & Event GmbH & Co. OHG komplett aus der Vermarktung der Regionalliga-Mannschaften zurückgezogen, die 2020 in der Westfalenliga antreten. Und dennoch wird beim TC Blau-Weiß Halle weiterhin Tennis auf Leistungssport-Niveau gespielt.

Kommentar Keine Frage: Die goldenen Zeiten des TC Blau-Weiß Halle, auch dank des Geldes aus dem Hause Gerry Weber, sind vorbei. Doch auch nach dem Rückzug des Hauptsponsors sowie der Bundesliga-Mannschaft und trotz des Abstiegs der Regionalliga-Teams bietet der Verein noch immer Leistungssport an. Gut so, denn so schafft man Anreize für viele Talente, weiter für die Blau-Weißen zu spielen. Und das ist keinesfalls selbstverständlich, wenn man an den sportlichen Niedergang anderer Traditionsvereine (Sundern beim Tennis, Steinhagen beim Tischtennis) denkt. Stephan Arend

Das wird beim Blick auf die Meldelisten für die Winterrunde (Start am 16./17. November) deutlich. Profi-Spieler wie Jan-Lennard Struff oder Tim Pütz werden dort zwar nur pro forma aus taktischen Gründen (bei der Aufstellung) aufgeführt. Doch andere Hochkaräter sind nicht nur für die Partien im Winter gemeldet. »Auch die Planungen für die Sommer-Saison sind abgeschlossen«, sagt Teamchef Thorsten Liebich. Auch 2020 werden in Lennart Zynga und Justin Eleveld umworbene Spieler mit Zweitliga-Format weiter für die Blau-Weißen aufschlagen. Neben bewährten Kräften wie Christopher Koderisch oder Maximilian Friese hat auch der Niederländer Tom Clavel für alle Partien zugesagt. Zudem hat ein spielstarker externer Neuzugang bereits einen Vertrag in Halle unterschrieben. »Wir hoffen in einer starken Westfalenliga nach oben schauen zu können«, sagt Liebich. Mit mehr Zeit könne man danach auf dieser Besetzung aufbauen.

Auch in Bezug auf die Frauenmannschaft, die sportlich in die 2. Liga aufgestiegen ist, aber aus finanziellen Gründen ebenfalls in der Westfalenliga antritt, verliert man in Halle die Perspektive Regionalliga nicht aus den Augen. Zwar steht in Jainy Scheepens eine langjährige Stammkraft (wie auch Arabella Koller) nicht mehr zur Verfügung. Und ob Jaimy-Gayle Van de Wal und Marina Yudanov sporadisch aufschlagen, das ist noch fraglich. Doch mit Leistungsträgerinnen wie Anna-Lena Linden, Derya Turhan oder Luisa Meyer auf der Heide sollte das Team stark genug sein, in der Westfalenliga oben mitzuspielen – zumal auch leistungsstarke und talentierte Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft aufrücken. Bei allem sportlichen Ehrgeiz ist Thorsten Liebich, der sich zusammen mit Agentur-Partner Jörg Dausendschön selbst um die Vermarktung kümmert, eines wichtig: »Wir spielen nächstes Jahr eine ruhige Saison und können sicher alle Verträge einhalten.«

Bei Tennispark Versmold ist Rückkehrer Johann Willems nur für die Winterrunde eingeplant. Der junge Rumäne Radu Mihai Papoe könnte sich mit guten Leistungen für die erste Mannschaft im Sommer empfehlen. Die Planungen für die Zweitliga-Saison sind aber noch nicht abgeschlossen.