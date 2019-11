Von Stephan Arend

Halle/Versmold (WB). Halle sicherte sich im Finale gegen Versmold den Titel. Und auch die Frauen der Blau-Weißen waren die Nummer eins in Westfalen. Die Erfolge der vergangenen Tennis-Wintersaison sind zwar nur schwer zu wiederholen, machen aber Lust auf die Spielzeit 2019/20, die am Wochenende beginnt. Erstmals gibt es auch bei den Männern kein Endspiel mehr, der Meister wird in einer Gruppe ermittelt.

Änderungen im Sommer 2020 Die Sommer-Saison 2020 wird für die Altersklassen-Spieler auf Bezirks- und Kreisebene aufgrund des frühen Ferienbeginns am 29. Juni verlängert. Die beiden letzten Spieltage finden erst nach den Sommerferien am 15./16. sowie 29./30. August statt. Somit wird dem Wunsch vieler Vereine nach einer Entzerrung des Spielplanes nachgekommen. Weitere Änderungen greifen im gesamten Verband. So entscheidet bei Punktgleichheit nicht mehr der direkte Vergleich, sondern die bessere Differenz der Matchpunkte usw.. Außerdem wird nur noch bei den Männern und Frauen der dritte Satz ausgespielt. In allen anderen Altersklassen fällt die Entscheidung im Matchtiebreak. Zudem können Spieler in zwei verschiedenen Altersklassen auch für zwei unterschiedliche Vereine antreten.

Männer-Westfalenliga

TC Blau-Weiß Halle hat in den vergangenen Jahren die Winterrunde dominiert und drei Mal in Folge den Titel geholt. Trotz des Abstiegs des Regionalliga-Teams im Sommer und der neuen finanziellen Ausrichtung des Vereins ist mit den Haller Hallenkönigen erneut zu rechnen. Das Aufgebot hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Allein die Einsätze von Justin Eleveld sind schwieriger zu planen, weil er nach seinem Studium erst einmal voll auf die Karte Profi-Tennis setzt, Future-Turniere spielt und nicht immer zur Verfügung steht. »Wir haben anders als die meisten Gegner einen guten Stamm von fünf bis sieben Spielern, der meist vor Ort ist und zusammen trainiert«, sagt Christopher Koderisch. Halles Mannschaftsführer will mit seinem Team natürlich an die jüngsten Hallen-Erfolge anknüpfen, hat aber auch das untere Ende der Tabelle im Blick: »Bei nur noch einer Gruppe und drei Absteigern muss man wachsam sein. Gegner wie Bielefeld oder Versmold können in guter Besetzung jeden schlagen.« Zudem können andere Teams wie Auftaktgegner TC Iserlohn den Favoriten das Leben schwer machen. »Allein das rutschige Granulat sorgt dafür, dass das am Samstag ein ganz schwieriges Spiel für uns wird«, sagt »Toto«, der zusammen mit Lennart Zynga, Tom Clavel, Maximilian Friese und Johannes Kolowrat die Auftakthürde meistern will.

Aufgebot: Lennart Zynga, Justin Eleveld, Christopher Koderisch, Tom Clavel, Maximilian Friese, Nico Schinke, Johannes Kolowrat.

Tennispark Versmold hat im Sommer die Rückkehr in die 2. Bundesliga gefeiert. In der Hallenrunde ist das Team trotz der Finalteilnahme in der vergangenen Saison weniger ambitioniert. »Natürlich schenken wir nicht ab und wollen auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Doch dass wir in nur noch einer Gruppe mehr Spiele haben, darüber bin ich nicht glücklich«, sagt Karsten Wolf. Sein Spitzenspieler Daniel Masur (will noch die nötigen Punkte für die Qualifikation der Australian Open sammeln und die Deutschen Meisterschaften spielen) wird wohl erneut gar nicht zur Verfügung stehen. Und auch Marvin Netuschil wird wie zum Auftakt am Samstag nicht immer dabei sein. Dennoch bringt der Tennispark gegen Bochum mit Johann Willems, Marvin Gelhardt, Benjamin Fitzon und Laurentiu Erlic eine ambitionierte Mannschaft auf den Platz.

Aufgebot: Daniel Masur, Marvin Netuschil, Johann Willems, Luca Gelhardt, Radu Mihai Pappoe, Benjamin Fitzon, Stefan Loncar, Laurentiu Erlic, Malte Bentfeld, Jan Stoppe.

Männer-Verbandsliga

Westfalenliga-Absteiger Blau- Weiß Halle II und Aufsteiger Halle III treten in den beiden unterschiedlichen Staffeln an. »Es ist eine große Herausforderung zwölf Spieler aufzubieten, die alle das Niveau haben, auf Verbandsebene zu spielen«, stellt Christopher Koderisch die außergewöhnliche Konstellation heraus, mit drei Männer-Teams im Leistungssport vertreten zu sein. Für beide Verbandsliga-Mannschaften kann es nur um den Klassenerhalt gehen, wobei die Reserve in der wohl leichteren Gruppe die größeren Chancen hat. Abseits vom Teamerfolg kann jeder einzelne Haller Spieler Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln. Die Verbandsliga-Saison startet erst am 30. November. Halle II spielt dann in Unna, Halle III empfängt Hiltrup.

Aufgebot Halle II/III: Marc Majdandzic, Tim Gliadkov, Timo Frisch, Marc Hälker, Tim Klee, Jonas Wand, Patrik Bonhaus, Christian Röhr, Christian Koch.

Frauen-Westfalenliga

TC Blau-Weiß Halle will sich nach dem Westfalenmeister-Titel im vergangenen Winter erneut nach oben orientieren. Doch als Favoriten sieht Teamchef Thorsten Liebich Dauerrivale Union Münster und TC Deuten. Anders als in der vergangenen Saison sind die holländischen Top-Spielerinnen Jaimy Van de Wal und Jainy Scheepens nur eine Option. »In Bestbesetzung haben wir trotzdem in jeder Partie eine Chance«, traut Liebich dem Team auch ohne »Holland-Power« einiges zu. Der kleine Kader soll mit immer anderen Spielerinnen aus dem Aufgebot der Reserve aufgefüllt werden, die sich nicht festspielen sollen. Erstmals treten die Blau-Weißen nämlich mit zwei Mannschaften in der höchsten Spielklasse an.

Für Neuling BW Halle II mit einigen jüngeren Spielern ist das eine große Herausforderung. »Der Klassenerhalt wäre ein super Erfolg«, so Liebich. Am Sonntag treten beide Haller Teams zum Auftakt gegeneinander an. Halle I spielt mit Anna-Lena Linden, Tanja Klee, Derya Turhan , Victoria Veloso, Halle II mit Rieke Gillar, Lisa Halfmann, Indira Schmerling und Lisa Staubach. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Die Spielerinnen, die im Sommer ohnehin in einer Mannschaft auflaufen, werden den internen Kräftevergleich mit einem gemeinsamen Essen »bei Michele« ausklingen lassen.

Aufgebot – Halle I: Jaimy Van de Wal, Jainy Scheepens, Anna-Lena Linden, Tanja Klee, Derya Turhan, Luisa Meyer auf der Heide.

Halle II: Rieke Gillar, Lisa Halfmann, Maurien Rikkert, Indira Schmerling, Victoria Veloso, Lisa Staubach, Lea von Kozierowski, Dora Nobbe.